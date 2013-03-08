(RUGBY NOTIZIE) 6 NAZIONI FEMMINILE: ITALIA, COSi' IN CAMPO CONTRO L'INGHILTERRA
di Redazione
08/03/2013
08.03.2013
Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR
Roma, 8 marzo 2013
6 NAZIONI FEMMINILE: ITALIA, COSi' IN CAMPO CONTRO L'INGHILTERRA
Esher (ING) - La partita di questa sera ad Ashboune (Dublino, calcio d’inizio ore 19.30) tra le padrone di casa, le irlandesi capoliste del Torneo,
e la Scozia, fanalino di coda, aprirà il programma del quarto turno del Torneo delle 6 Nazioni Femminile 2013.
Domani sarà la volta delle Azzurre che affronteranno ad Esher (Londra) l’Inghilterra che dopo una partenza prepotente contro la Scozia (76 a 0), ha
subito due brusche battute d’arresto contro l’Irlanda (25-0) e la Francia (30 – 20), quest’ultima di fronte al pubblico di Twickenham. La
sfida in programma alle 14.00 locali (le 15.00 italiane) sarà trasmessa in streaming sul sito della Rugby Football Union:
http://www.rfu.com/englandwomenlive ( http://www.rfu.com/englandwomenlive )
A chiudere il calendario degli incontri della penultima giornata dell’edizione 2013 Scozia e Galles che si affronteranno domenica 10 allo Scotstoun
di Glasgow.
Le Azzurre, conclusa la preparazione “romana”, hanno lasciato il Centro Sportivo Giulio Onesti all’Acquacetosa questa mattina e sono atterrate a
Londra nel primo pomeriggio.
Andrea Di Giandomenico, CT dell’Italia Femminile, e Diego Scaglia, assistant coach, hanno reso noto il XV titolare: subentra in formazione nel ruolo
finora ricoperto da Maria Grazia Cioffi, indisponibile per infortunio, Michela Sillari. Al suo posto, per la prima volta in campo titolare, la
ventunenne ala del Valsugana Padova, Sofia Stefan. L’Italia ritrova in prima linea il pilone di Monza, Awa Coulibaly, recuperata dall’infortunio
subito contro la Scozia nel secondo turno. Confermato il resto della formazione scesa in campo a Benevento contro il Galles.
La giovane squadra della Rosa cercherà di lasciarsi alle spalle le ultime due sconfitte che senz’altro peseranno sull’umore della squadra. Dal
canto suo il coach Di Giandomenico non si lascia influenzare dall’esito delle prestazioni inglesi: “Sappiamo che l’Inghilterra guarda già alle
Olimpiadi. Sta investendo moltissimo sul Seven tanto da dirottare atlete del XV verso il Rugby a Sette. I risultati finora conseguiti ne sono la
riprova ma non ci devono influenzare. Abbiamo affrontato la seconda squadra dell’Inghilterra all’Europeo del maggio scorso ed abbiamo imparato a
nostre spese che è una squadra molto difficile con una grande capacità fisica”.
Domani le Azzurre saranno le protagoniste del servizio realizzato da Andrea Fusco, una delle voci del rugby per l’emittente di stato, in onda su Rai
2 alle ore 13.30 all’interno della trasmissione dedicata allo Sport, Dribbling. Anche SportWeek, inserto settimanale abbinato alla Gazzetta dello
Sport, dedicherà a Silvia Gaudino &Co. un servizio a cura di Luca Castaldini (foto di Sabrina Conforti/Elena Barbini).
LE FORMAZIONE AZZURRA
15 Manuela FURLAN (Benetton Treviso) – 30 caps
14 Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova) – 25 caps
13 Michela SILLARI (Rugby Colorno) – 9 caps
12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova) – 52 caps
11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova) – 5 caps
10 Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta) – 62 caps
9 Sara BARATTIN (Rugby Casale) – 47 caps
8 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso) – 37 caps
7 Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) – capitano, 52 caps
6 Michela ESTE (Benetton Treviso) – 29 caps
5 Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta) – 14 caps
4 Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta) – 15 caps
3 Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta) – 28 caps
2 Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere) – 8 caps
1 Awa COULIBAY (Rugby Monza 1949) – 4 caps
A disposizione:
16 Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro) – 9 caps
17 Sara ZANON (Benetton Treviso) - 18 caps
18 Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta) – 2 caps
19 Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby) – 57 caps
20 Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere) – 17 caps
21 Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza 1949) – 8 caps
22 Michela TONDINELLI (Benetton Treviso) - 83 caps
23 Chiara CASTELLARIN (Rugby Colorno) – 15 caps
TORNEO DELLE 6 NAZIONI FEMMINILE 2013
RISULTATI
Primo Turno
Italia – Francia 13-12.
Inghilterra – Scozia 76-0
Galles – Irlanda 10-12
Secondo Turno
Francia – Galles 32-0
Irlanda – Inghilterra 25-0
Scozia – Italia 0 – 08
Terzo Turno
Scozia – Irlanda 3 – 30
Inghilterra – Francia 20 – 30
Italia – Galles 15 – 16
Quarto Turno
Irlanda – Francia, Ashbourne, venerdì 8 marzo, ore 19.30
*Inghilterra – Italia, Esher, sabato 9 marzo, ore 13.00
*In streaming su http://www.rfu.com/englandwomenlive ( http://www.rfu.com/englandwomenlive )
Scozia – Galles, Glasgow, domenica 10 marzo, ore 14.00
CLASSIFICA
Irlanda punti 6; Francia e Italia punti 4; Inghilterra e Galles punti 2; Scozia punti 0.
Classifica marcatori 6 Nazioni – Edizione 2013
REED (Inghilterra) 31 punti (1mt. 10 tr. 2 cp); BRIGGS (Irlanda) 27 punti (2 mt, 4 tr., 3 cp); SCHIAVON Veronica (Italia) 26 punti (1 tr., 8 cp);
MILLER (Irlanda) 25 punti (5 mt.); TREMOULIERE (Francia) 22 punti (2 mt, 3 tr., 2 cp.).
Classifica mete 6 Nazioni – Edizione 2013
MILLER (Irlanda) 5 mete; BRIGGS (Irlanda), CHAMBERLAIN (Inghilterra), GALLAGHER (Inghilterra), HUNTER ( Inghilterra), LARGE (Inghilterra), TREMOULIERE
(Francia), TUSON (Inghilterra), WILSON (Inghilterra) 2 mete.
Presenze Azzurre 6 Nazioni (Edizioni 2007/ 2013)
Gaudino 32 presenze; Schiavon Veronica e Zangirolami 30 presenze; Cucchiella, Barattin e Severin 29 presenze; Pettinelli 27 presenze; Campanella e
Tondinelli 24 presenze; Este e Furlan 23 presenze; Veronese 20 presenze; Schiavon Valentina,Gai e Stefan 18 presenze; Gini 16 presenze; Bado G. e
Cioffi 15 presenze; Pizzati e Zanon 14 presenze; Sanfilippo 13 presenze; Barbini e Molic 12 presenze; Castellarin e Facchini 10 presenze; Peron e
Zublena 9 presenze; Trevisan 8 presenze; Rochas, Bettoni e Sillari 7 presenze; Ballerini 6 presenze; Chindamo, Cristofanello,Mariani, Panichelli e
Trilli 5 presenze; Agostinelli, Fabbri, Renosto, Vaghi 4 presenze; Brannon, Bratusc, Ceradini, Costa, Nespoli M., Sala 3 presenze; Arrighetti, Carnet,
Coulibaly, Denza, Franchin, Mestriner, Nespoli A., Pagli, Raponi e Ruzza 2 presenze; Barbanti, Ferrari, Pretese e Tedeschi 1 presenza.
Marcatrici Azzurre 6 Nazioni (edizioni 2007/2013)
Schiavon Veronica 147 punti (2mt, 19 tr, 33 cp); Severin 30 punti (6 mt); Este 20 punti (4 mt); Tondinelli 16 punti (2 tr, 2 cp, 2 drop); Furlan 15
punti (3 mt),Stefan 15 punti (3 mt), Veronese 15 punti (3 mt); Castellarin 10 punti (2 mt), Peron 10 punti (2 mt), Zangirolami 10 punti (2 mt),
Barattin 5 punti (1 mt.), Chindamo 5 punti (1 mt), Cioffi 5 punti (1 mt), Cucchiella 5 punti (1 mt), Gai 5 punti (1 mt), Gaudino 5 punti (1 mt); Molic
5 punti (1 mt); Sanfilippo 5 punti (1 mt).
Redazione