6 NAZIONI FEMMINILE. L'ITALIA BATTE LA SCOZIA PER 8-0
di Redazione
10/02/2013
Vince l’Italia Femminile nel secondo turno del 6 Nazioni. Le azzurre vincono per 8-0 in un clima da frigorifero, dove la pioggia e stata intervallata da neve. Vincono bissando il successo del marzo 2011 e grazie alla vittoria le azzurre si portano in testa al Torneo delle 6 Nazioni unitamente all’Irlanda. La partita è stata un susseguirsi di emozioni. Le scozzesi sono partite forti, decise a mettere sotto le italiane ed hanno spinto per centrare il successo. Anche questa volta le azzurre si sono battute fino alla fine mettendo in campo tanta convinzione e determinazione. Alla fine la prestazione è stata premiata con la nomina “woman of the match” per Manuela FURLAN, in forza alla Benetton Treviso. Di spessore la prestazione della nostra prima linea ed in particolare di Lucia GAI e di Awa COULIBALY che hanno gestito l’impatto in maniera superba ed hanno messo in difficoltà le avversarie tutte ruotate dal coach Findlay per avere la meglio sul nostro pack. Da verificare, comunque, le condizioni fisiche della COULIBALY colpita duro alla spalla sul finale di gara. La partita, condizionata dalle avverse condizioni meteo, è stata gestita fin dalla prime battute, anche se la Scozia ha cercato di caricare e spostare l’ovale per tutto il campo. Al 20 da una touche vinta dalle azzurre è venuto il fallo delle padroni di casa. La Schiavon, seppur dai trenta metri e da posizione defilata, ha centrato i pali per il 3-0. La Scozia non faceva attendere la sua reazione e si posizionava nella metà campo dell’Italia. Scarsi tuttavia i rischi e comunque ben tamponati da una attenta difesa. Nella ripresa le azzurre affondano il colpo risultato poi decisivo. Da una corsa folle della FURLAN sulla linea di tuoche, la palla veniva da quest’ultima calciata in zona di meta. Fulmineo lo scatto di Sara BARATTIN che bruciava le avversarie e poteva tuffarsi per scacchiare l’ovale per il 8-0. (Trasformazione fallita di poco dalla Schiavon). Il resto della cronaca vedeva le scozzesi a tentare di recuperare lo svantaggio ma le azzurre erano capaci di soffrire, placcare tutto il placcabile, e di resistere fino al fischio finale. “Siamo primi? Così dice la classifica – afferma deciso il coach DI GIANDOMENICO – Sicuramente la vittoria è positiva. Adesso il Galles, per una partita determinante fondamentale direi. La vittoria vera è stato trovare una costanza di gioco ed una continuità nel seguire le sorti del match. Anche quando la Scozia ha provato a vincere, stazionando nel nostro campo, non abbiamo mollato. Peccato non aver chiuso la partita prima, nelle due – tre azioni che ci siamo creati al largo. Ma va bene così. Usciamo dal campo che abbiamo faticato ma con una vittoria in tasca.” IL TABELLINO. DUNDEE (Mayfield) SCOZIA – ITALIA 00 – 08 (00-03) SCOZIA: 15 Steph Johnston; 14 Lauren HARRIS (40 STEVENS), 13 Annabel Sergeant; 12 Lisa Ritchie (76 NEARY); 11 Megan Gaffney, 10 Tanya Griffith; 9 Louise Dalgliesh (63 LAW); 8 Susie Brown, 7 Tess Forsberg; 6 Jade Konkel (63 LAFAIKI); 5 Bridget Millar-Mills; 4 Lindsay Wheeler; 3 Tracey Balmer (51 DICKENS); 2 Sarah Quick (63 MC LEOD); 1 Heather Lockhart (70 MC KERLIE-XEX). All. Findlay. A disposizione: 16 Beth Dickens, 17 Suzanne McKerlie-Hex, 18 Nikki McLeod, 19 Becca Parker, 20 Mary Lafaiki, 21 Sarah Law, 22 Leanne Neary, 23 Lauren Harris. ITALIA: 15) Manuela FURLAN; 14) Michela SILLARI; 13) Maria Grazia CIOFFI; 12) Paola ZANGIROLAMI; 11) Chiara CASTELLARIN; 10) Veronica SCHIAVON; 9) Sara BARATTIN; 8) Flavia SEVERIN (76 ARRIGHETTI); 7) Silvia GAUDINO; 6) Michela ESTE 5) Alice TREVISAN; 4) Cristina MOLIC; 3) Lucia GAI; 2) Melissa BETTONI; 1) Awa COULIBALY. All. DI GIANDOMENICO/SCAGLIA. A disposizione: 16) Debora BALLARINI; 17) Sara ZANON; 18) Marta FERRARI; 19) Ilaria ARRIGHETTI; 20) Giuliana CAMPANELLA; 21) Vanessa CHINDAMO; 22) Michela TONDINELLI; 23) Sofia STEFAN. Marcatori: 20 cp Schiavon ver.; II° Tempo: 48 Mt Barattin. Arbitro: Sherry TRUMBULL (canada) Note: Tempo piovoso. Temperatura – 2 gradi. Spettatori 500. Primo Turno 6 Nazioni femminile: Italia – Francia 13-12. Inghilterra – Scozia 76-00. Galles – Irlanda 10-12. Secondo Turno. Francia – Galles 32-00 Irlanda – Inghilterra 25-00 Scozia – Italia 00 - 08 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
