6 NAZIONI FEMMINILE. L'ITALIA VERSO IL GALLES
di Redazione
22/02/2013
“ABBIAMO BISOGNO DI TUTTO IL SOSTEGNO DEL PUBBLICO”. L’Itala femminile è giunta ieri a Benevento dove domenica 24 febbraio 2013 – “Stadio Pacevecchia” con inizio alle ore 14.30, affronterà nel terzo incontro del 6 Nazioni di categoria, il Galles. Il Team Manager Maria Cristina TONNA fa il punto della situazione a meno di 48 ore dal match. “Il raduno è iniziato nel migliore dei modi, con le ragazze accolte con calore dagli organizzatori del Rugby Benevento che non hanno tralasciato alcun particolare per permettere di arrivare a domenica al meglio. Il programma prevede oggi una doppia sessione di allenamento mentre sabato pomeriggio verrà svolto il consueto Team Run.Il gruppo è molto concentrato e sereno, conscio dell’ottimo lavoro fatto finora e consapevole che domenica sarà battaglia, in quanto il Galles è una squadra coriacea, che impegnerà molto fisicamente, non a caso la stampa gallese ha definito questa la partita della vita o della morte, ma noi ci batteremo fino all’ultimo minuto ed oltre! E’ chiaro per tutti che domenica non ci giochiamo solo una gara del 6 Nazioni ma la qualificazione diretta ai Mondiali del 2014 in Francia, e tutto il gruppo vuole questo risultato. Spero che dopo la gara dell’Olimpico molte persone facciano rotta su Benevento, per far sentire il calore “italiano” alle nostre Azzurre; dovunque andiamo a giocare in Italia il sostegno del pubblico ci accompagna sempre e sono certa che al Pacevecchia non ci faranno mancare supporto per tutti gli 80 minuti”. Sabato 23 febbraio 2013, alle ore 11.00 presso l’ Aula Magna dell’Istituto magistrale “Guacci” Via Nicola Calandra 12, (istituto scolastico di Benevento che si è contraddistinto per un progetto che ha visto coinvolte nel rugby femminile 800 alunne), è in programma la conferenza stampa di presentazione del match, con la presenza delle autorità comunali e il tecnico azzurro Andrea DI GIANDOMENICO comunicherà il XV che scenderà in campo contro il galles. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ITALIA U18, DOMANI A DUBLINO IL PRIMO TEST DI STAGIONE
Redazione