[RUGBY NOTIZIE] 6 NAZIONI U20, IL PALINSESTO DI RAI SPORT

6 NAZIONI U20, QUATTRO INCONTRI DEGLI AZZURRINI IN DIRETTA RAI SPORT

Roma – Rai Sport ha ufficializzato il palinsesto del 6 Nazioni U20 2013 che, dal prossimo 1 febbraio, vedrà impegnati gli Azzurrini di Gianluca

Guidi, proprio in questi giorni impegnati in un raduno di preparazione a Tirrenia.

L’emittente di Stato trasmetterà in chiaro ed in diretta sui suoi canali sportivi quattro dei cinque incontri in calendario, a cominciare dalla

sfida inaugurale che venerdì 1 febbraio alle ore 19.00 vedrà l’Italia U20 affrontare i pari età della Francia al “Tomaselli” di

Caltanissetta.

Le telecamere della Rai torneranno ad accendersi sull’Italia tre settimane più tardi, a Viterbo, con la diretta della partita contro il Galles e

saranno a Northampton anche l’8 marzo per la sfida all’Inghilterra, vincitrice delle ultime due edizioni del Torneo di categoria, per poi chiudere

l’avventura nel 6 Nazioni U20 dell’Italia il 15 marzo allo Stadio dei Marsi di Avezzano dove la squadra di Guidi affronterà l’Irlanda.

Questo il dettaglio del palinsesto Rai Sport per il 6 Nazioni U20:

Caltanissetta, Stadio “Tomaselli” – venerdì 1 febbraio, ore 19.00

6 Nazioni U20, I giornata – diretta Rai Sport 1

Italia U20 v Francia U20

Viterbo, Stadio “Rocchi” – venerdì 22 febbraio, ore 19.00

6 Nazioni U20, III giornata – diretta Rai Sport 1

Italia U20 v Galles U20

Northampton, Franklin Gardens – venerdì 8 marzo, ore 20.35

6 Nazioni U20, IV giornata – diretta Rai Sport 1

Inghilterra U20 v Italia U20

Avezzano, Stadio dei Marsi – venerdì 15 marzo, ore 19.00

6 Nazioni U20, V giornata – diretta Rai Sport 1

Italia U20 v Irlanda U20



