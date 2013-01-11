[RUGBY NOTIZIE] 6 NAZIONI U20, MODIFICA PALINSESTO INGHILTERRA v ITALIA

6 NAZIONI U20, MODIFICA PALINSESTO INGHILTERRA v ITALIA

Roma – L’incontro tra Inghilterra ed Italia U20, valido per la quarta giornata del 6 Nazioni di categoria ed in programma a Northampton venerdì 8

marzo, è stato posticipato da RFU dalle ore 19.30 alle ore 20.05 locali: la diretta di Rai Sport 1 avrà pertanto inizio alle ore 21.00 italiane e

non alle 20.30 come precedentemente comunicato.

Il palinsesto di Rai Sport per il 6 Nazioni U20 2013 è pertanto aggiornato come segue:

Caltanissetta, Stadio “Tomaselli” – venerdì 1 febbraio, ore 19.00

6 Nazioni U20, I giornata – diretta Rai Sport 1

Italia U20 v Francia U20

Viterbo, Stadio “Rocchi” – venerdì 22 febbraio, ore 19.00

6 Nazioni U20, III giornata – diretta Rai Sport 1

Italia U20 v Galles U20

Northampton, Franklin Gardens – venerdì 8 marzo, ore 21.00

6 Nazioni U20, IV giornata – diretta Rai Sport 1

Inghilterra U20 v Italia U20

Avezzano, Stadio dei Marsi – venerdì 15 marzo, ore 19.00

6 Nazioni U20, V giornata – diretta Rai Sport 1

Italia U20 v Irlanda U20



