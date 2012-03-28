A BARBARA GUASTINI LA DIREZIONE DI GARA DEL BARRAGE FEMMINILE
di Redazione
28/03/2012
Roma, 28 marzo 2012 A BARBARA GUASTINI LA DIREZIONE DI GARA DEL BARRAGE FEMMINILE Roma - E' Barbara Guastini l'arbitro del barrage fra la quarta classificata del Girone Elité, il Valsugana Padova, e la prima del Girone B, Rugby Colorno, che determinerà la quarta semifinalista del Campionato Nazionale di Serie A Femminile. Lo spareggio, in gara unica, si disputerà sul terreno della formazione veneta di Via Da Limena a Padova, domenica prossima, 1 aprile, alle ore 13.30. La squadra che risulterà vincitrice affronterà nella doppia semifinale il Benetton Treviso, capolista del Girone Elitè. Le semifinali sono in programma l'8 e 15 aprile, la finale per il Titolo di squadra Campione d'Italia Femminile 2011-2012 il 22 aprile. BARRAGE NAZIONALE - 01.04.2012 – ore 13.30 VALSUGANA R.PADOVA – RUGBY COLORNO, arb. Barbara Guastini (Prato) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Redazione