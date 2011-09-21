(RUGBY NOTIZIE) A BENEVENTO LA MOSTRA DELLE MAGLIE MONDIALI
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 21.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 21 settembre 2011 APRE I BATTENTI VENERDIâ A BENEVENTO LA MOSTRA DELLE MAGLIE DEL RUGBY MONDIALE Benevento - Centodieci maglie della collezione âFango e Sudoreâ lasceranno venerdÃ¬ allâalba la sede permanente del Museo del Rugby a Colleferro per essere esposte a Benevento, in uno dei Palazzi Storici della cittÃ , Palazzo Paolo V, edificio costruito nel XVI secolo dal Papa di cui porta il nome, trasformato nel â900 in cinematografo, oggi sede di mostre, spettacoli teatrali ed esposizioni artistiche. Il Palazzo apre per la prima volta le porte al Rugby e lo fa con una grande mostra che racconta la storia degli ultimi quartâanni del rugby campano, e degli uomini che lâanno scritta, attraverso un esposizione di fotografie realizzate da Franco Fiore, e del Rugby Mondiale attraverso centodieci tra le piÃ¹ prestigiose maglie della collezione del Museo del Rugby. Lâesposizione organizzata dal Benevento Rugby, in collaborazione con la Provincia ed il Comune di Benevento, ha ricevuto il patrocinio dalla Federazione Italiana Rugby. La mostra che aprirÃ i battenti venerdÃ¬ prossimo, 23 settembre, alle 19.00 con la cerimonia dâinaugurazione che si svolgerÃ alla presenza delle AutoritÃ Cittadine e di alcuni dei protagonisti della storia ovale di Benevento, chiuderÃ il 2 ottobre. PotrÃ essere visitata tutti i giorni gratuitamente dalle 17.00 alle 21.00. FANGO E SUDORE, LE MAGLIE DEL RUGBY MONDIALE Benevento, Palazzo Paolo V, Corso Garibaldi 147 23 settembre - 2 ottobre 2011, dalle 17.00 alle 21.00 Ingresso Gratuito Info: www.beneventorugby.it - [email protected] (In collaborazione con l'Ufficio Stampa del Benevento Rugby) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
