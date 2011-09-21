Loading...

(RUGBY NOTIZIE) A BENEVENTO LA MOSTRA DELLE MAGLIE MONDIALI

21/09/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 21.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 21 settembre 2011 APRE I BATTENTI VENERDIâ A BENEVENTO LA MOSTRA DELLE MAGLIE DEL RUGBY MONDIALE Benevento - Centodieci maglie della collezione âFango e Sudoreâ lasceranno venerdÃ¬ allâalba la sede permanente del Museo del Rugby a Colleferro per essere esposte a Benevento, in uno dei Palazzi Storici della cittÃ , Palazzo Paolo V, edificio costruito nel XVI secolo dal Papa di cui porta il nome, trasformato nel â900 in cinematografo, oggi sede di mostre, spettacoli teatrali ed esposizioni artistiche. Il Palazzo apre per la prima volta le porte al Rugby e lo fa con una grande mostra che racconta la storia degli ultimi quartâanni del rugby campano, e degli uomini che lâanno scritta, attraverso un esposizione di fotografie realizzate da Franco Fiore, e del Rugby Mondiale attraverso centodieci tra le piÃ¹ prestigiose maglie della collezione del Museo del Rugby. Lâesposizione organizzata dal Benevento Rugby, in collaborazione con la Provincia ed il Comune di Benevento, ha ricevuto il patrocinio dalla Federazione Italiana Rugby. La mostra che aprirÃ  i battenti venerdÃ¬ prossimo, 23 settembre, alle 19.00 con la cerimonia dâinaugurazione che si svolgerÃ  alla presenza delle AutoritÃ  Cittadine e di alcuni dei protagonisti della storia ovale di Benevento, chiuderÃ  il 2 ottobre. PotrÃ  essere visitata tutti i giorni gratuitamente dalle 17.00 alle 21.00. FANGO E SUDORE, LE MAGLIE DEL RUGBY MONDIALE Benevento, Palazzo Paolo V, Corso Garibaldi 147 23 settembre - 2 ottobre 2011, dalle 17.00 alle 21.00 Ingresso Gratuito Info: www.beneventorugby.it - [email protected] (In collaborazione con l'Ufficio Stampa del Benevento Rugby) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
