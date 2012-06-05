A MODENA E FIRENZE LE FINALI DEI CAMPIONATI JUNIORES 2011-2012
di Redazione
05/06/2012
A MODENA E FIRENZE LE FINALI DEI CAMPIONATI JUNIORES 2011-2012 Roma - Modena e Firenze sono le sedi scelte per ospitare le finali dei Campionati Nazionali Under 20 ed Under 16. Lo stadio comunale di Via Callegarola a Modena ospiterà domenica prossima, 10 giugno, alle ore 17.00, la gara che assegnerà il Titolo di squadra Campione d’Italia Juniores 2011-2012. In campo Petrarca Padova ed Amatori Parma, prime classificate nei rispettivi gironi. In contemporanea allo Stadio Padovani di Firenze Benetton Treviso ed Unione Rugby Capitolina, primatiste nelle rispettive poule, si affronteranno per l’assegnazione della Coppa Mario Lodigiani Under 16 2011-2012. FINALE CAMPIONATO UNDER 20 – 10 giugno 2012, ore 17.00 Modena, Impianto Comunale, via Callegarola, 80 *PETRARCA PADOVA – AMATORI R. PARMA FINALE TROFEO MARIO LODIGIANI U16 – 10 giugno 2012, ore 17.00 Firenze, Stadio Padovani, via P. Paoli, 21 *BENETTON TREVISO – GILBERT UNIONE RUGBY CAPITOLINA *In attesa di omologazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ARGENTINA, FATTO IL XV PER LA SFIDA DI SABATO CON L'ITALIA A SAN JUAN
Articolo Successivo
COMUNICATO STAMPA FIR
Redazione