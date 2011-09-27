(RUGBY NOTIZIE) A ROVIGO 60 ATLETE U18 PER IL &quot;PETTERNELLA&quot;

(RUGBY NOTIZIE) A ROVIGO 60 ATLETE U18 PER IL "PETTERNELLA"
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 27 settembre 2011 A ROVIGO SESSANTA ATLETE U18 PER IL TORNEO FEMMINILE MIRKO PETTERNELLA Roma â Il settore attivitÃ femminile ha reso nota la lista delle convocate per il Torneo âMirko Petternellaâ in programma il prossimo 2 ottobre a Rovigo. Si tratta di sessanta atlete appartenenti alla categoria Under 18, dieci per ciascuno dei sei raggruppamenti territoriali: Veneto, Lombardia, Piemonte/Liguria, Emilia, Lazio/Abruzzo e Campania. Le selezioni saranno affidate alle cure dei rispettivi tecnici federali, coordinati dal responsabile del settore femminile, Maria Cristina Tonna, e dal Tecnico Andrea Di Giandomenico. Le atlete selezionate si ritroveranno a Rovigo nel tardo pomeriggio di sabato. âDomenica allo stadio Battagliniâ - spiega Maria Cristina Tonna ââdaranno vita al torneo che si inserisce all'interno del noto "Torneo Petternella", in sintonia con le organizzatrici della manifestazione Gisella ed Enrica Quaglio, che ringrazio per averci dato questa opportunitÃ . Il Torneo Petternella Ã¨ il piÃ¹ importante torneo Seven italiano e per le ragazze delle selezioni rappresenta un'altra grande occasione di giocare un rugby a sette di alto livelloâ. âLe Selezioni gareggeranno tra di loroâ â continua Maria Cristina Tonna. âIl tutto fa parte del progetto del Settore Femminile FIR denominato " Seven Minerva": Minerva era una divinitÃ romana, dea della guerra, della saggezza e della passione, tutte componenti che si "sposano" alla perfezione con la figura della donna atleta e della giocatrice di rugby. Tramite il Progetto stiamo lavorando sul territorio per individuare e far crescere nuovi talenti, come cita il nome del progetto in particolar modo per il Rugby Seven, in vista delle Olimpiadi, prossime e futureâ. Questa la composizione dei gironi : Girone 1: Veneto, Lazio, Campania Girone 2: Emilia, Lombardia, Piemonte Le squadre si incontreranno all'interno del girone per determinare la classifica dal primo al terzo posto, seguiranno poi le finali fra le pari classificate. LE CONVOCATE CAMPANIA Simona CAMMARANO (US RUGBY BENEVENTO) Maria Rosaria DE FRANCO (US RUGBY BENEVENTO) Belinda IADANZA (US RUGBY BENEVENTO) Annarita LEO (US RUGBY BENEVENTO) Giuseppina MINCIONE GIOCATORI NAZIONALI RUGBY) Roberta PANARIELLO (AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO) Carla POLIZIA (US RUGBY BENEVENTO) Maria Paola RAUSO (RUGBY CLAN S.MARIA C.V.) Delfina ROMANO (US RUGBY BENEVENTO) Assunta RUSSO SPENA (RUGBY SALERNO) Tecnico: Franco Cioffi LAZIO/ABRUZZO Valentina CACCIOTTI (RED&BLU RUGBY) Lucia COLAPELLE (GRAN SASSO RUGBY) Cecilia DI CRISTOFARO (POL.L'AQUILA RUGBY) Valeria DI TIZIO (RUGBY SAMBUCETO 2008) Eleonora LANNI (RED&BLU RUGBY) Benedetta MANCINI (FRASCATI MINI RUGBY 2001) Eleonora PIZZICONI (FRASCATI MINI RUGBY 2001) Marta SILVESTRI (POL.L'AQUILA RUGBY) Giorgia VENTURINI (RED&BLU RUGBY) Chiara VOLPI (MUSTANG RUGBY PESARO) Tecnico: Leila Pennetta PIEMONTE/LIGURIA Daniela AVATANEO (RUGBY LICEO MONTI) Anna BONINO (ALBA RUGBY) Serena DI GUIDA RUGBY LICEO MONTI) Valentina MARRA (RUGBY LICEO MONTI) Elena MASERA (RUGBY LICEO MONTI) Cecilia NEBOSI (RUGBY LICEO MONTI) Rebecca PANTALEONI (RUGBY SANTORRE DI SANTAROSA) Ottavia PIOVANO (RUGBY LICEO MONTI) Manuela SANSEVERINO (RUGBY LICEO MONTI) Silvia VINELLI (RUGBY LICEO MONTI) Tecnico: Mattia Basile VENETO Anna BARRO (BENETTON RUGBY TREVISO) Beatrice FENATO (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Chiara NASCIMBEN (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Marta PAVAN (BENETTON RUGBY TREVISO) Virgina PINARELLO (BENETTON RUGBY TREVISO) Margherita RAVAGNAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Beatrice RIGONI (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Claudia SALVADEGO (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Laura SCOMPARIN (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Elena SGRO' (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Tecnico: Sara Barattin LOMBARDIA Camilla BASSANI (RUGBY GRAN SEBINO) Margherita BELOTTI (RUGBY MONZA 1949) Anna CECCARDI (RUGBY MANTOVA) Nadia CIPOLLA (RUGBY MONZA 1949) Rachele DELL'OCA (RUGBY MONZA 1949) Francesca GIULIANI (RUGBY MONZA 1949) Livia GUARIGLIA (RUGBY MANTOVA) Marvin SEVERGNINI (I.T.C.G. L.PACIOLI CREMA) Giorgia TRENTANI (RUGBY MONZA 1949) Sara VILLA (RUGBY MONZA 1949) Tecnico: Massimo Giuliani EMILIA Luna DALL'ORA (MODENA RUGBY CLUB) Lucy Rose EVISTON (RUGBY ACADEMY) Gaia GIACOMOLI (RUGBY COLORNO) Veronica MADIA (RUGBY COLORNO) Novella RUSSO (RUGBY ACADEMY) Selene SAAVEDRA (RUGBY ACADEMY) Lucrezia TANNOIA (RUGBY ACADEMY Sarah TRAVERSI (RUGBY ACADEMY) Arianna VALVERDE (RUGBY ACADEMY) Federica VIOLI (RUGBY ACADEMY) Tecnico: Gioia Buratto Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
