(RUGBY NOTIZIE) A TREVISO DAL 9 GIUGNO AL 10 LUGLIO &acirc;

(RUGBY NOTIZIE) A TREVISO DAL 9 GIUGNO AL 10 LUGLIO â
di Redazione
08/06/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.06.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Treviso, 8 giugno 2011 A TREVISO DAL 9 GIUGNO AL 10 LUGLIO âFANGO E SUDORE, LE MAGLIE DEL RUGBY MONDIALEâ Dal 9 giugno al 10 luglio 2011, presso lo Spazio Paraggi di Treviso, sarÃ aperta al pubblico âFANGO E SUDORE. LE MAGLIE DEL RUGBY MONDIALEâ . Presentata questa mattina alla stampa l'inziativa promossa da Banca Popolare Friuladria, alla presenza del vice direttore generale dell'ente, Paolo Borin, del Sindaco di Treviso, Gianpaolo Gobbo, e del Sindaco di Silea, Silvano Piazza. La mostra che esporrÃ a Treviso maglie storiche e contemporanee del mondo del Rugby, Ã¨ unâiniziativa promossa da FriulAdria CrÃ©dit Agricole, la banca pordenonese in forte espansione in territorio Veneto che Ã¨ anche sponsor ufficiale del Mondiale Under 20 al via venerdÃ¬ 10 giugno. âFango e Sudoreâ Ã¨ un regalo che FriulAdria ha voluto fare a tutti gli appassionati di rugbyâ â ha spiegato Paolo Borini - âSiamo lieti di realizzarla insieme a Spazio Paraggi, una realtÃ che rappresenta un punto di riferimento per lâassociazionismo culturale della provincia di Treviso ed al Museo del Rugbyâ. La collezione privata di Corrado Mattoccia, conservata presso il Museo del Rugby con sede permanente a Colleferro (Roma), Ã¨ costituita dalla donazione di oltre seicento maglie indossate dai campioni del passato e del presente, italiani e stranieri. Maglie raccolte in anni di frequentazione e amicizia con chi ha scritto le pagine piÃ¹ belle e significative della storia âovaleâ degli ultimi cinquantâanni. Straordinarie testimonianze del passato con le gloriose maglie della Partenope Napoli, dell'Amatori Milano, della Lazio o dell'Italia di Giovanni Raineri, Fabrizio Gaetaniello, Ivan Francescato, Pierpaolo Pedroni, Marco De Rossi, Luca Martin, Mauro e Mirco Bergamasco, Andrea Lo Cicero, Marco Bortolami, Sergio Parisse, Leonardo Ghiraldini, Kaine Robertson, Carlo Caione, Carlo Festuccia, Marcello Cuttitta, Carlo Checchinato e molti altri. Ma anche stelle del rugby mondiale come John Gallagher, Pita Alatini, Eric Rush, Robin Brooke, David Campese, Jeff Miller, Martin Johnson, Jonah Lomu, Jonny Wilkinson, solo per citarne alcuni. Pezzi che hanno reso la collezione unica in Italia e una delle piÃ¹ importanti al mondo. La mostra allestita proprio in occasione dello svolgimento del Mondiale di Rugby Under 20, esporrÃ ottanta esemplari, tra i piÃ¹ significativi della collezione. Quattro i temi trattati: il Mondiale di Rugby, cui sarÃ dedicata la sezione piÃ¹ ampia, la Nazionale Italiana raccontata dalle maglie di ieri e di oggi da Camiscioni a Derbyshire, passando per Ivan Francescato e Sergio Parisse, i Club ad Invito italiani con le maglie storiche di Manrico Marchetto (Zebre), Arturo Bergamasco (I Dogi), Giancarlo Cucchiella (Barbarians Italiani) ed il Rugby Femminile con la maglia delle Black Ferns, la versione âin rosaâ dei mitici All Blacks, pluricampionesse mondiali. Un esposizione unica - per la prima volta in Veneto (la prima uscita ufficiale avvenne nel 2009 in occasione di Italia-All Blacks a Milano) - che saprÃ coinvolgere tutti coloro che non considerano la âpalla ovaleâ solo uno sport. âFango e Sudore, le maglie del rugby mondialeâ vuole essere un invito verso il pubblico a riscoprire il Rugby, sport straordinario, fatto di codici e disciplina, di coraggio e di rispetto, dove il fango ed il sudore si mischiano al fascino del terzo tempo. Informazioni: Spazio Paraggi via Pescatori 23 31100 Treviso [email protected] www.spazioparaggi.it ( http://www.spazioparaggi.it/ ) Rugby Club tel. 348 6772908 [email protected] www.rugbyclub.it ( http://www.rugbyclub.it/ ) Museo del Rugby [email protected] www.ilmuseodelrugby.it ( http://www.ilmuseodelrugby.it/ ) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
16 PARTITE IN CHIARO
Articolo Successivo
MONDIALE U20, ORARI INCONTRI STAMPA PRE-PARTITA â
Redazione