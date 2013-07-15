Loading...

ABBONAMENTI RBS 6 NAZIONI 2014, IN DUE SETTIMANE OLTRE QUOTA MILLE

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2013

LA PASSIONE ITALIANA VIVE ANCHE IN ESTATE, NUMERI IN AUMENTO DAL 2013

Roma – La campagna abbonamenti lanciata da FIR in vista dei prossimi impegni dell’Italrugby allo Stadio Olimpico di Roma è partita da appena due
settimane, ma la caccia ai posti migliori da cui assistere, tra novembre e marzo, agli impegni della Nazionale guidata da coach Brunel si è
immediatamente accesa tra gli appassionati italiani.

Sono infatti più di mille gli abbonamenti staccati, nella formula “1+2” compresiva del Cariparma Test Match Italia v Argentina del 23 novembre e
delle sfide del Torneo (Italia v Scozia il 22 febbraio, Italia v Inghilterra il 15 marzo) o per le sole due gare interne degli Azzurri nell’RBS 6
Nazioni: un dato sensibilmente superiore a quello registrato un anno fa nei primi quindici giorni di prevendita.

Anche in pieno periodo estivo, dunque, la “passione italiana” non sembra affievolirsi, compliceanche una politica dei prezzi che, a partire da
soli 31€, offre sia ad appassionati di lungo corso sia a coloro che solo di recente sono stati contagiati dall’interesse per la palla ovale di
assistere a prezzi competitivi ad una serie di eventi sportive di primissimo piano.

La campagna abbonamenti prosegue tramite i canali ben noti al pubblico italiano: online su Lisclick.it (nuovo sito di Listicket), tramite Call Center
LIS 892.982 o nei punti vendita LIS (www.lisclick.it per l’elenco completo).

Di seguito i prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per Italia v Argentina, in vendita dalle ore 12.00 di oggi lunedì 1 luglio (tra
parentesi il prezzo riservato ai possessori della tessera Azzurro XV):

Abbonamenti “1+2” (Italia v Argentina, Italia v Scozia, Italia v Inghilterra)

Palchi €322 (€306)

Autorità/Onore €270 (€256)

Monte Mario Bassa €174 (€165)

Tevere Bassa/Media €152 (€145)

Monte Mario Media €130 (€123)

Tevere Alta €108 (€102)

Monte Mario Alta €87 (€82)

Tevere Parterre €87 (€82)

Distinti €55 (€52)

Curve €33 (€31)




Abbonamenti RBS 6 Nazioni 2014

Palchi €264 (€250)

Autorità/Onore €216 (€205)

Monte Mario Bassa €135 (€128)

Tevere Bassa/Media €118 (€112)

Monte Mario Media €100 (€95)

Tevere Alta €84 (€79)

Monte Mario Alta €67 (€63)

Tevere Parterre €67 (€63)

Distinti €42 (€40)

Curve €25 (€23)


