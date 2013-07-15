ABBONAMENTI RBS 6 NAZIONI 2014, IN DUE SETTIMANE OLTRE QUOTA MILLE
di Redazione
15/07/2013
ABBONAMENTI RBS 6 NAZIONI 2014, IN DUE SETTIMANE OLTRE QUOTA MILLE
LA PASSIONE ITALIANA VIVE ANCHE IN ESTATE, NUMERI IN AUMENTO DAL 2013
Roma – La campagna abbonamenti lanciata da FIR in vista dei prossimi impegni dell’Italrugby allo Stadio Olimpico di Roma è partita da appena due
settimane, ma la caccia ai posti migliori da cui assistere, tra novembre e marzo, agli impegni della Nazionale guidata da coach Brunel si è
immediatamente accesa tra gli appassionati italiani.
Sono infatti più di mille gli abbonamenti staccati, nella formula “1+2” compresiva del Cariparma Test Match Italia v Argentina del 23 novembre e
delle sfide del Torneo (Italia v Scozia il 22 febbraio, Italia v Inghilterra il 15 marzo) o per le sole due gare interne degli Azzurri nell’RBS 6
Nazioni: un dato sensibilmente superiore a quello registrato un anno fa nei primi quindici giorni di prevendita.
Anche in pieno periodo estivo, dunque, la “passione italiana” non sembra affievolirsi, compliceanche una politica dei prezzi che, a partire da
soli 31€, offre sia ad appassionati di lungo corso sia a coloro che solo di recente sono stati contagiati dall’interesse per la palla ovale di
assistere a prezzi competitivi ad una serie di eventi sportive di primissimo piano.
La campagna abbonamenti prosegue tramite i canali ben noti al pubblico italiano: online su Lisclick.it (nuovo sito di Listicket), tramite Call Center
LIS 892.982 o nei punti vendita LIS (www.lisclick.it per l’elenco completo).
Di seguito i prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per Italia v Argentina, in vendita dalle ore 12.00 di oggi lunedì 1 luglio (tra
parentesi il prezzo riservato ai possessori della tessera Azzurro XV):
Abbonamenti “1+2” (Italia v Argentina, Italia v Scozia, Italia v Inghilterra)
Palchi €322 (€306)
Autorità/Onore €270 (€256)
Monte Mario Bassa €174 (€165)
Tevere Bassa/Media €152 (€145)
Monte Mario Media €130 (€123)
Tevere Alta €108 (€102)
Monte Mario Alta €87 (€82)
Tevere Parterre €87 (€82)
Distinti €55 (€52)
Curve €33 (€31)
Abbonamenti RBS 6 Nazioni 2014
Palchi €264 (€250)
Autorità/Onore €216 (€205)
Monte Mario Bassa €135 (€128)
Tevere Bassa/Media €118 (€112)
Monte Mario Media €100 (€95)
Tevere Alta €84 (€79)
Monte Mario Alta €67 (€63)
Tevere Parterre €67 (€63)
Distinti €42 (€40)
Curve €25 (€23)
LA PASSIONE ITALIANA VIVE ANCHE IN ESTATE, NUMERI IN AUMENTO DAL 2013
Roma – La campagna abbonamenti lanciata da FIR in vista dei prossimi impegni dell’Italrugby allo Stadio Olimpico di Roma è partita da appena due
settimane, ma la caccia ai posti migliori da cui assistere, tra novembre e marzo, agli impegni della Nazionale guidata da coach Brunel si è
immediatamente accesa tra gli appassionati italiani.
Sono infatti più di mille gli abbonamenti staccati, nella formula “1+2” compresiva del Cariparma Test Match Italia v Argentina del 23 novembre e
delle sfide del Torneo (Italia v Scozia il 22 febbraio, Italia v Inghilterra il 15 marzo) o per le sole due gare interne degli Azzurri nell’RBS 6
Nazioni: un dato sensibilmente superiore a quello registrato un anno fa nei primi quindici giorni di prevendita.
Anche in pieno periodo estivo, dunque, la “passione italiana” non sembra affievolirsi, compliceanche una politica dei prezzi che, a partire da
soli 31€, offre sia ad appassionati di lungo corso sia a coloro che solo di recente sono stati contagiati dall’interesse per la palla ovale di
assistere a prezzi competitivi ad una serie di eventi sportive di primissimo piano.
La campagna abbonamenti prosegue tramite i canali ben noti al pubblico italiano: online su Lisclick.it (nuovo sito di Listicket), tramite Call Center
LIS 892.982 o nei punti vendita LIS (www.lisclick.it per l’elenco completo).
Di seguito i prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per Italia v Argentina, in vendita dalle ore 12.00 di oggi lunedì 1 luglio (tra
parentesi il prezzo riservato ai possessori della tessera Azzurro XV):
Abbonamenti “1+2” (Italia v Argentina, Italia v Scozia, Italia v Inghilterra)
Palchi €322 (€306)
Autorità/Onore €270 (€256)
Monte Mario Bassa €174 (€165)
Tevere Bassa/Media €152 (€145)
Monte Mario Media €130 (€123)
Tevere Alta €108 (€102)
Monte Mario Alta €87 (€82)
Tevere Parterre €87 (€82)
Distinti €55 (€52)
Curve €33 (€31)
Abbonamenti RBS 6 Nazioni 2014
Palchi €264 (€250)
Autorità/Onore €216 (€205)
Monte Mario Bassa €135 (€128)
Tevere Bassa/Media €118 (€112)
Monte Mario Media €100 (€95)
Tevere Alta €84 (€79)
Monte Mario Alta €67 (€63)
Tevere Parterre €67 (€63)
Distinti €42 (€40)
Curve €25 (€23)
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DEL 22 LUGLIO 2013
Articolo Successivo
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 075-2013
Redazione