di Redazione 15/07/2013

ABBONAMENTI RBS 6 NAZIONI 2014, IN DUE SETTIMANE OLTRE QUOTA MILLE



LA PASSIONE ITALIANA VIVE ANCHE IN ESTATE, NUMERI IN AUMENTO DAL 2013



Roma – La campagna abbonamenti lanciata da FIR in vista dei prossimi impegni dell’Italrugby allo Stadio Olimpico di Roma è partita da appena due

settimane, ma la caccia ai posti migliori da cui assistere, tra novembre e marzo, agli impegni della Nazionale guidata da coach Brunel si è

immediatamente accesa tra gli appassionati italiani.



Sono infatti più di mille gli abbonamenti staccati, nella formula “1+2” compresiva del Cariparma Test Match Italia v Argentina del 23 novembre e

delle sfide del Torneo (Italia v Scozia il 22 febbraio, Italia v Inghilterra il 15 marzo) o per le sole due gare interne degli Azzurri nell’RBS 6

Nazioni: un dato sensibilmente superiore a quello registrato un anno fa nei primi quindici giorni di prevendita.



Anche in pieno periodo estivo, dunque, la “passione italiana” non sembra affievolirsi, compliceanche una politica dei prezzi che, a partire da

soli 31€, offre sia ad appassionati di lungo corso sia a coloro che solo di recente sono stati contagiati dall’interesse per la palla ovale di

assistere a prezzi competitivi ad una serie di eventi sportive di primissimo piano.



La campagna abbonamenti prosegue tramite i canali ben noti al pubblico italiano: online su Lisclick.it (nuovo sito di Listicket), tramite Call Center

LIS 892.982 o nei punti vendita LIS (www.lisclick.it per l’elenco completo).



Di seguito i prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per Italia v Argentina, in vendita dalle ore 12.00 di oggi lunedì 1 luglio (tra

parentesi il prezzo riservato ai possessori della tessera Azzurro XV):



Abbonamenti “1+2” (Italia v Argentina, Italia v Scozia, Italia v Inghilterra)



Palchi €322 (€306)



Autorità/Onore €270 (€256)



Monte Mario Bassa €174 (€165)



Tevere Bassa/Media €152 (€145)



Monte Mario Media €130 (€123)



Tevere Alta €108 (€102)



Monte Mario Alta €87 (€82)



Tevere Parterre €87 (€82)



Distinti €55 (€52)



Curve €33 (€31)









Abbonamenti RBS 6 Nazioni 2014



Palchi €264 (€250)



Autorità/Onore €216 (€205)



Monte Mario Bassa €135 (€128)



Tevere Bassa/Media €118 (€112)



Monte Mario Media €100 (€95)



Tevere Alta €84 (€79)



Monte Mario Alta €67 (€63)



Tevere Parterre €67 (€63)



Distinti €42 (€40)



Curve €25 (€23)







