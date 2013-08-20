ACCADEMIA, BATTUTA 18-3 LA CONNACHT ACADEMY
di Redazione
20/08/2013
ACCADEMIA, BATTUTA 18-3 LA CONNACHT ACADEMY
Galway (Irlanda) - Secondo successo in altrettante partite per l'Accademia FIR "Ivan Francescato" impegnata nel tour delle province irlandesi. Oggi a
Galway il XV guidato da De Marigny e Prestera, reduce dalla vittoria del week-end su Munster Academy, ha battuto 18-3 l'accademia del Connacht.
Sempre avanti nel punteggio, con due mete nel primo quarto di gara, la squadra capitanata dal tallonatore Daniele ha gestito con tranquillità la
seconda parte del match. Domenica, al Donnybrook di Dublino, terzo appuntamento del tour contro la Leinster Academy.
Galway, Sportsground - martedì 20 agosto
No-cap match
Connacht Academy v Accademia FIR “Ivan Francescato” 3-18
Marcatori: p.t. 5' m. Balocchi (0-5); 20' m. Lombardo tr. Cantoni (0-12); 35' cp. Connacht (3-12); s.t. 10' cp. Cantoni (3-15); 23' cp. Pasini (3-18)
Accademia FIR: Balocchi (7' st. Pasini); Crotti, Lucchin, Gabbianelli (12' st. De Santis), Lombardo; Cantoni, Parisotto (7' st. Boccarossa); Cornelli
(13' st. Catellan), Cissè, Boccardo; Zanetti (13' st. Ruzza), Chiappini (17' st. D'Onofrio); Sgarbossa (19' st. Buonfiglio), Daniele (cap. 7' st.
Ferro), Vento (7' st. Bigoni)
All. De Marigny/Prestera
Redazione