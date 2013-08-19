Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ACCADEMIA, CONTINUA IL TOUR IRLANDESE: DOMANI SFIDA A CONNACHT ACADEMY

Redazione Avatar

di Redazione

19/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ACCADEMIA, CONTINUA IL TOUR IRLANDESE: DOMANI SFIDA A CONNACHT ACADEMY
Galway (Irlanda) - Secondo impegno nel tour delle provincie irlandesi, domani a Galway, per l'Accademia FIR "Ivan Francescato". La formazione guidata
da Roland De Marigny e Cristian Prestera, dopo aver battuto all'esordio 25-23 l'Academy di Munster affronta alle 14 locali (15 in Italia) l'Academy di
Connacht.

Questa la formazione della selezione federale:

15 Simone BALOCCHI
14 Lorenzo CROTTI
13 Enrico LUCCHIN
12 Matteo GABBIANELLI
11 Filippo LOMBARDO
10 Filippo CANTONI
9 Simone PARISOTTO
8 Matteo CORNELLI
7 Khadim CISSE'
6 Michele BOCCARDO
5 Davide ZANETTI
4 Massimiliano CHIAPPINI
3 Luca SGARBOSSA
2 Adriano DANIELE - cap
1 Francesco VENTO

a disposizione
16 Patrick BIGONI
17 Marco FERRO
18 Niccolò BARUFFALDI
19 Jody ROSSETTO
20 Dino DALLA VALLE
21 Alessandro CASINI
22 Paolo BUONFIGLIO
23 Federico RUZZA
24 Ugo D'ONOFRIO
25 Matteo CATELAN
26 Matteo ARCHETTI
27 Davide PASINI
28 Nicola BOCCAROSSA
29 Giacomo DE SANTIS
30 Matteo BARUFFATO
31 Gabriele DI GIULIO


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE B, IL CALENDARIO 2013/2014

Articolo Successivo

[NOTA PER LE REDAZIONI] PUBBLICAZIONE CALENDARIO SERIE B 2013/2014 - MARTEDI' 20 AGOSTO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019