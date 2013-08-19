ACCADEMIA, CONTINUA IL TOUR IRLANDESE: DOMANI SFIDA A CONNACHT ACADEMY
di Redazione
19/08/2013
ACCADEMIA, CONTINUA IL TOUR IRLANDESE: DOMANI SFIDA A CONNACHT ACADEMY
Galway (Irlanda) - Secondo impegno nel tour delle provincie irlandesi, domani a Galway, per l'Accademia FIR "Ivan Francescato". La formazione guidata
da Roland De Marigny e Cristian Prestera, dopo aver battuto all'esordio 25-23 l'Academy di Munster affronta alle 14 locali (15 in Italia) l'Academy di
Connacht.
Questa la formazione della selezione federale:
15 Simone BALOCCHI
14 Lorenzo CROTTI
13 Enrico LUCCHIN
12 Matteo GABBIANELLI
11 Filippo LOMBARDO
10 Filippo CANTONI
9 Simone PARISOTTO
8 Matteo CORNELLI
7 Khadim CISSE'
6 Michele BOCCARDO
5 Davide ZANETTI
4 Massimiliano CHIAPPINI
3 Luca SGARBOSSA
2 Adriano DANIELE - cap
1 Francesco VENTO
a disposizione
16 Patrick BIGONI
17 Marco FERRO
18 Niccolò BARUFFALDI
19 Jody ROSSETTO
20 Dino DALLA VALLE
21 Alessandro CASINI
22 Paolo BUONFIGLIO
23 Federico RUZZA
24 Ugo D'ONOFRIO
25 Matteo CATELAN
26 Matteo ARCHETTI
27 Davide PASINI
28 Nicola BOCCAROSSA
29 Giacomo DE SANTIS
30 Matteo BARUFFATO
31 Gabriele DI GIULIO
