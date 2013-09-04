ACCADEMIA &quot;IVAN FRANCESCATO&quot;, LUNEDI' SI INAUGURA LA STAGIONE 2013/2014

ACCADEMIA "IVAN FRANCESCATO", LUNEDI' SI INAUGURA LA STAGIONE 2013/2014
di Redazione
04/09/2013
ACCADEMIA “IVAN FRANCESCATO”, LUNEDI’ SI INAUGURA LA STAGIONE 2013/2014
Roma – Lunedì 9 settembre, alle ore 12.00, il convitto “Maria Luigia” di Parma apre ufficialmente le porte all’Accademia Nazionale FIR U19
“Ivan Francescato”.
Un appuntamento importante per la rinnovata struttura federale per lo sviluppo dell’alto livello, che raccoglie al proprio interno alcuni tra i più
interessanti talenti del movimento rugbistico italiano con l’obiettivo di completarne tanto la formazione umana che sportiva.
Spostata da quest’anno a Parma dopo aver svolto per sette stagioni la propria attività presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Tirrenia,
l’Accademia nazionale garantirà ai trentasei atleti provenienti da tutta Italia la possibilità di proseguire regolarmente il corso di studi
precedentemente intrapreso presso gli istituti pubblici della città ducale.
La formazione tecnica sarà invece responsabilità della coppia di tecnici formata dall’ex Azzurro Roland De Marigny - che proprio a Parma ha
lasciato un segno indelebile come giocatore – e Christian Prestera: a loro il compito di guidare la selezione federale nel lavoro settimanale e nel
Girone A del Campionato Italiano di Serie A.
Lunedì mattina, dunque, dopo il tour estivo in Irlanda, l’Accademia intitolata ad uno dei più puri talenti espressi dal rugby italiano aprirà
ufficialmente i battenti alla presenza dei vertici federali, di una rappresentanza di atleti della Squadra Nazionale, dei giocatori selezionati da FIR
e dei loro genitori.
Questi i trentasei atleti che frequenteranno l’Accademia “Ivan Francescato” nel 2013/2014:
Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)
Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)
Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)
Nicolò BARUFFALDI (Cus Siena)
Matteo BARUFFATO (Petrarca Padova)
Patrick BIGONI (Rugby Viadana)
Michele BOCCARDO (Cus Padova)
Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)
Paolo BUONFIGLIO (UR Prato Sesto)
Filippo CANTONI (Rugby Colorno)
Alessandro CASINI (Bombo Rugby)
Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)
Mihai CIJU (Cammi Calvisano)
Khadim CISSE’ (Lyons Valnure)
Matteo CORNELLI (Lyons Valnure)
Lorenzo CROTTI (Cus Perugia)
Dino DALLAVALLE (Rugby Viadana)
Adriano DANIELE (Pomezia Torvaianica)
Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)
Gabriele DI GIULIO (Rugby Città di Frascati)
Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)
Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)
Matteo GABBIANELLI (Pesaro Rugby)
Renato GIAMMARIOLI (Rugby Città di Frascati)
Filippo LOMBARDO (Primavera Rugby)
Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)
Pierpaolo MIOTTO (Rugby Oderzo)
Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)
Richard PALETTA (Pesaro Rugby)
Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby Padova)
Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)
Jody ROSSETTO (Marchiol Mogliano)
Federico RUZZA (Cus Padova)
Luca SGARBOSSA (Rugby Colorno)
Francesco VENTO (Rugby Union Messina)
Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)
Nota per le redazioni:giornalisti e fotografi interessati ad intervenire all’inaugurazione dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” presso le
strutture del “Maria Luigia” sono pregati di informare entro venerdì 6 settembre l’Ufficio Stampa FIR, [email protected]
Roma – Lunedì 9 settembre, alle ore 12.00, il convitto “Maria Luigia” di Parma apre ufficialmente le porte all’Accademia Nazionale FIR U19
“Ivan Francescato”.
Un appuntamento importante per la rinnovata struttura federale per lo sviluppo dell’alto livello, che raccoglie al proprio interno alcuni tra i più
interessanti talenti del movimento rugbistico italiano con l’obiettivo di completarne tanto la formazione umana che sportiva.
Spostata da quest’anno a Parma dopo aver svolto per sette stagioni la propria attività presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Tirrenia,
l’Accademia nazionale garantirà ai trentasei atleti provenienti da tutta Italia la possibilità di proseguire regolarmente il corso di studi
precedentemente intrapreso presso gli istituti pubblici della città ducale.
La formazione tecnica sarà invece responsabilità della coppia di tecnici formata dall’ex Azzurro Roland De Marigny - che proprio a Parma ha
lasciato un segno indelebile come giocatore – e Christian Prestera: a loro il compito di guidare la selezione federale nel lavoro settimanale e nel
Girone A del Campionato Italiano di Serie A.
Lunedì mattina, dunque, dopo il tour estivo in Irlanda, l’Accademia intitolata ad uno dei più puri talenti espressi dal rugby italiano aprirà
ufficialmente i battenti alla presenza dei vertici federali, di una rappresentanza di atleti della Squadra Nazionale, dei giocatori selezionati da FIR
e dei loro genitori.
Questi i trentasei atleti che frequenteranno l’Accademia “Ivan Francescato” nel 2013/2014:
Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)
Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)
Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)
Nicolò BARUFFALDI (Cus Siena)
Matteo BARUFFATO (Petrarca Padova)
Patrick BIGONI (Rugby Viadana)
Michele BOCCARDO (Cus Padova)
Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)
Paolo BUONFIGLIO (UR Prato Sesto)
Filippo CANTONI (Rugby Colorno)
Alessandro CASINI (Bombo Rugby)
Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)
Mihai CIJU (Cammi Calvisano)
Khadim CISSE’ (Lyons Valnure)
Matteo CORNELLI (Lyons Valnure)
Lorenzo CROTTI (Cus Perugia)
Dino DALLAVALLE (Rugby Viadana)
Adriano DANIELE (Pomezia Torvaianica)
Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)
Gabriele DI GIULIO (Rugby Città di Frascati)
Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)
Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)
Matteo GABBIANELLI (Pesaro Rugby)
Renato GIAMMARIOLI (Rugby Città di Frascati)
Filippo LOMBARDO (Primavera Rugby)
Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)
Pierpaolo MIOTTO (Rugby Oderzo)
Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)
Richard PALETTA (Pesaro Rugby)
Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby Padova)
Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)
Jody ROSSETTO (Marchiol Mogliano)
Federico RUZZA (Cus Padova)
Luca SGARBOSSA (Rugby Colorno)
Francesco VENTO (Rugby Union Messina)
Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)
Nota per le redazioni:giornalisti e fotografi interessati ad intervenire all’inaugurazione dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” presso le
strutture del “Maria Luigia” sono pregati di informare entro venerdì 6 settembre l’Ufficio Stampa FIR, [email protected]
Articolo Precedente
SERIE A FEMMINILE AL VIA IL 6 OTTOBRE, 15 SQUADRE AI BLOCCHI DI PARTENZA
Redazione