ACCADEMIA NAZIONALE, I TRENTACINQUE ATLETI 2013/14

di Redazione 15/07/2013

DA OGGI RADUNO A SPORTILIA, IN AGOSTO TOUR DELLE PROVINCE IN IRLANDA

Sportilia (Forlì) – Con cinque giorni di raduno a Sportilia, da oggi sino a venerdì, prende il via la stagione 2013/2014 dell’Accademia

Nazionale “Ivan Francescato” che, da quest’anno, avrà sede presso il Convitto Maria Luigia di Parma dopo sette stagioni di attività presso il

CPO di Tirrenia.

Gli atleti selezionati inizieranno oggi a lavorare, sotto la guida tecnica di Roland De Marigny e Cristian Prestera ed il coordinamento generale del

manager Francesco Cavatorti, in vista del tour estivo di agosto in Irlanda, primo appuntamento agonistico stagionale che proseguirà poi con la

partecipazione della rappresentativa accademica al Campionato Italiano di Serie A.

Dopo i cinque giorni di ritiro a Sportilia, l’Accademia “Ivan Francescato” si ritroverà lunedì prossimo a Tirrenia per un nuovo blocco di

preparazione e, dal 12 al 30 agosto, sarà in Irlanda per un tour delle quattro province in cui la selezione federale sfiderà le Academies di Munster

(16 agosto), Leinster (20 agosto), Connacht (25 agosto) ed Ulster (30 agosto).

A conclusione del tour irlandese, l’Accademia inizierà la propria attività regolare, tanto a livello sportivo che scolastico, lunedì 9 settembre,

giorno in cui per i giovani atleti che aderiscono al progetto coordinato da Carlo Orlandi, responsabile tecnico dell’alto livello giovanile, si

apriranno le porte del “Maria Luigia” di Parma.

Questi gli atleti dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”:



Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)



Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)



Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)



Nicolò BARUFFALDI (Cus Siena)



Matteo BARUFFATO (Petrarca Padova)



Patrick BIGONI (Rugby Viadana)



Michele BOCCARDO (Cus Padova)

Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)

Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina)

Filippo CANTONI (Rugby Colorno)

Alessandro CASINI (Bombo Rugby)

Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)

Mihai CIJU (Cammi Calvisano)

Khadim CISSE (Lyons Valnure)

Matteo CORNELLI (Lyons Valnure)

Lorenzo CROTTI (Cus Perugia)

Adriano DANIELE (Pomezia-Torvaianica)

Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)

Gabriele DI GIULIO (Rugby Città di Frascati)

Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)

Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)

Vittorio FLAMMINI (L’Aquila Rugby)

Renato GIAMMARIOLI (Rugby Città di Frascati)

Filippo LOMBARO (Primavera Rugby)

Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)

Pierpaolo MIOTTO (Rugby Oderzo)

Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)

Richard PALETTA (Pesaro Rugby)

Simone PARISOTTO (Valsugana Padova)

Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)

Jody ROSSETTO (Marchiol Mogliano)

Federico RUZZA (Cus Padova)

Luca SGARBOSSA (Rugby Colorno)

Francesco VENTO (Rugby Union Messina)

Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)

Staff

Francesco Cavatorti - Manager

Roland De Marigny – capo allenatore

Cristian Prestera – assistente allenatore

Massimo Zaghini – fisioterapista

Niccolò Gaetaniello – video analyst

Beppino Crialesi – Medico

Alessandro Gavazzi - fisioterapista







