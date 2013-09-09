ACCADEMIE, DA OGGI OLTRE 300 ATLETI NELLE STRUTTURE FEDERALI: AL VIA LA STAGIONE 13/14

ACCADEMIE, DA OGGI OLTRE 300 ATLETI NELLE STRUTTURE FEDERALIRoma – L’Accademia Nazionale U19 “Ivan Francescato” di Parma, ma anche tutte le nove accademie zonali, per un totale di trecentouno atletiche, nella stagione 2013/2014, saranno impegnati nel nuovo percorso formativo varato dalla Federazione Italiana Rugby: l’attività delle dieciaccademie federali che da Milano a Parma, da Brescia a Torino, da Catania e Benevento passando per Roma, Rovigo, Mogliano e Prato abbraccianol’intero territorio nazionale, ha preso il via oggi nelle singole strutture dove gli atleti e le loro famiglie hanno preso contatto con gli staff ele strutture che li accompagneranno per l’intera stagione.L’Accademia nazionale allenata da Roland De Marigny e Christian Prestera, che da oggi lascia ufficialmente Tirrenia per Parma, sarà impegnata nelGirone 1 del Campionato Italiano di Serie A mentre gli atleti delle Accademie zonali prenderanno parte ad uno speciale torneo a loro riservato macontinueranno, al tempo stesso, a disputare regolarmente il Campionato U18 con i rispettivi Club di appartenenza.Il percorso scolastico dei giovani rugbisti identificati da FIR per le accademie riveste un ruolo fondamentale all’interno del progetto federale,volto a formare atleti ed uomini di qualità: tutti gli atleti frequenteranno istituti statali, proseguendo dunque in modo regolare il corso di studiintrapreso in precedenza.Clicca qui per il progetto Accademie – dichiarazione presidente FIRDi seguito, struttura per struttura, l’elenco dei trecentouno atleti inseriti nelle Accademie federali 2013/2014:Accademia Nazionale U19 “Ivan Francescato” di Parmaall. Roland De Marigny, Christian PresteraYannick AGBASSE (Asolo Rugby)Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)Nicolò BARUFFALDI (Cus Siena)Matteo BARUFFATO (Petrarca Padova)Patrick BIGONI (Rugby Viadana)Michele BOCCARDO (Cus Padova)Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)Paolo BUONFIGLIO (UR Prato Sesto)Filippo CANTONI (Rugby Colorno)Alessandro CASINI (Bombo Rugby)Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)Mihai CIJU (Cammi Calvisano)Khadim CISSE’ (Lyons Valnure)Matteo CORNELLI (Lyons Valnure)Lorenzo CROTTI (Cus Perugia)Dino DALLAVALLE (Rugby Viadana)Adriano DANIELE (Pomezia Torvaianica)Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)Gabriele DI GIULIO (Rugby Città di Frascati)Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)Matteo GABBIANELLI (Pesaro Rugby)Renato GIAMMARIOLI (Rugby Città di Frascati)Filippo LOMBARDO (Primavera Rugby)Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)Pierpaolo MIOTTO (Rugby Oderzo)Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)Richard PALETTA (Pesaro Rugby)Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby Padova)Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)Jody ROSSETTO (Marchiol Mogliano)Federico RUZZA (Cus Padova)Luca SGARBOSSA (Rugby Colorno)Francesco VENTO (Rugby Union Messina)Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)Accademia U18 di Beneventoall. Francesco Galgani, Antonio FragnitoFelice AMATO (Partenope Rugby)Andrea BORRACINO (Rugby IV Circolo Benenveto)Antonio BOTTICELLA (Rugby Benevento)Orazi CACCIA (Rugby Afragola)Luca CAIAZZO (Rugby Afragola)Matteo CARICATO (Salento XV Trepuzzi)Roberto CIMAROLI (Amatori Napoli)Massimo CIOFFI (Rugby Benevento)Francesco COZZI (Rugby IV Circolo Benevento)Luca CRIBARI (RC Battipaglia)Marco DE DUONNI (Rugby IV Circolo Benevento)Lucio DI MATTEO (Rugby Benevento)Massimiliano DI TOTA (Partenope Rugby)Paolo FERRARESE (Nafta Brindisi Rugby)Davide FRAGNITO (Rugby Benevento)Piergiorgio GIANGREGORIO (Rugby Benevento)Antonio LAPERUTA (Rugby Afragola)Simone MANGANIELLO (Rugby IV Circolo Benevento)Davide MELE (Amatori Napoli)Guido NAPOLITANO (Partenope Rugby)Nikola NIKOLOV (Scuola Rugby Cosenza)Andrea PAPA (Salento XV Trepuzzi)Luigi PASSARIELLO (Le Streghe)Roberto REALE (UR Capitolina)Benito ROSSI (Rugby Benevento)Francesco ROSSI (Taranto Rugby)Fabio SARTORI (Amatori Torre del Greco)Michele TRETOLA (Le Streghe)Gennaro TRIOLA (Partenope Rugby)Marcello ZITO (Partenope Rugby)Accademia U18 di Remedello (Brescia)all. Mattia Dolcetto, Massimo RavazzoloJacopo ABRAM (Villorba Rugby)Andrea ARMANTINI (Rugby Oltremella)Niccolò BACCI (Marco Polo Cus Brescia)Simone BAITIERI (Rugby Viadana)Carlo BIANCHI (Cammi Calvisano)Giovanni BRAGLIA (Rugby Reggio)Andrea BRONZINI (Rugby Viadana)Matteo CASTELLINI (RFC Marco Polo)Federico CICUTTIN (Cammi Calvisano)Luca CODINOTTI (Cammi Calvisano)Matteo Giuliano FERRARO (Cammi Calvisano)Alberto FERRARINI (Rugby Academy)Marcello GATTI (Amatori Parma)Dante GAVRILITA (Cammi Calvisano)Eliezer GUZMAN-TORRES (Rugby Mantova)Leonard KRUMOV (Rugby Viadana)Andrea MARTANI (Cammi Calvisano)Joshua Liam MAY (Rugby Viadana)Peter Boris MOKOM (Rugby Viadana)Alessandro MORDACCI (Amatori Parma)Federico PAVESI (Amatori Parma)Mazar PIGAZZANI (Crociati Rugby)Esteban RE (Rugby Colorno)Daniele RIMPELLI (Rugby Reggio)Alessandro ROSSI (Cammi Calvisano)Amadè Kevin SARZI (Rugby Viadana)Edoardo SCALVI (Cammi Calvisano)Michele SLAWITZ (Rugby Colorno)Stefano TEBALDINI (Cammi Calvisano)Accademia U18 di CataniaAll. Tito Cicciò, Giuseppe CostantinoGiuseppe ARCADIPANE (Miraglia Rugby)Antonio ARRIGO (Messina RC)Davide AUTELITANO (Cus Catania)Vincenzo BARBUSCIA (Messina RC)Giovannibattista BUCALO (UR Aquile del Tirreno)Alessandro CAPPA (Ragusa RC Padua)Salvatore DE CARO (Logaritmo Rugby Messina)Giosuè DI PRIMA (Rugby I Briganti)Albert DIGRANDI (Ragusa RC Padua)Francesco FAILLA (Audax Ragusa)Enrico FALCONE (Cus Catania)Alessandro FLORIO (Misterbianco Rugby)Marco GIALLONGO (Ragusa RC Padua)Achraf HLIWA (C.Avv. Rugby Reggio)Giovanni LICATA (Miraglia Rugby)Eugenio MARICCHIOLO (Amatori Messina)Claudio MARTELLI (Amatori Catania)Matteo MAZZOLENI (Cus Catania)Ottavio MODICA (Ragusa RC Padua)Paolo MORABITO (Logaritmo Rugby Messina)Tommaso PARASILITI (Cus Catania)Sebastiani PERDICHIZZI (UR Aquile del Tirreno)Edoardo Gaetano PEZZANO (Cus Catania)Francesco RIZZO (I Briganti)Michael RUSSO (Amatori Catania)Antonio SANTOCONO (Audax Ragusa)Samuele SAPUPPO (Audax Ragusa)Roberto STAGNO (Cus Catania)Gianluca TIRONE (Ragusa RC Padua)Accademia U18 di Milanoall. Daniele Porrino, Federico Nicolas GrangettoGiacomo BALDELLI (Rugby Sondrio)Federico BIANCHI (Rugby Varese)Simone BINI (Rugby Lyons)Giacomo BONFIGLIO (Rugby Viadana)Massimiliano BORZONE (Rugby Viadana)Massimo CECILIANI (Delebio Rugby)Davide CIOTOLI (Pro Recco)Simoen DEL CARRO (Cammi Calvisano)Nicolò DI VIVO (Rugby Lainate)Sebastiano DRAGONI (Rugby Cernusco)Francesco FEDELI (Grande Brianza Rugby)Edoardo FERRERO (Amatori Milano)Matteo FINARDI (Crema Rugby)Pietro FONTANA (Grande Brianza Rugby)Giovanni GRILLOTTI (Rugby Sondrio)Muhamed LEKIC (Rugby Lyons)Jacopo MALACART (Rugby Metanopoli)Niccolò Davide MORIMirko MULAZZI (Rugby Lyons)Fernando NAVA (Rugby Rho)Alberto ROLLERO (Cus Milano)Giovanni ROLLO (Rugby Parma 1931)Francesco SALARIS (Cus Milano)Federico SALERNO (Cus Milano)Mandeep SINGH (Piacenza Rugby)Lorenzo SPADONI (Cus Milano)Alessandro VIA (Rugby Lyons)Gianmaria VINCENZO (Rugby Milano)Alexandre WRUBL (Rugby Bergamo)Patrick ZILIOTTI (Rugby Colorno)Accademia U18 di Mogliano Veneto (Treviso)all. Massimo Brunello, Andrea SgorlonGiordano BALDINO (Villorba Rugby)Filippo BANZATO (Villorba Rubgy)Federico BANZATO (Villorba Rugby)Mattia BARDELLA (M-Three San Donà)Dennis BERGAMIN (Valsugana RC)Damiano BOREAN (Pordenone Rugby)Alberto BURATTI (Valsugana RC)Nicolò CECCATO (Ruggers Tarvisium)Matteo DAL SIE (M-Three San Donà)Roberto DAL ZILIO (Rugby Paese)Edoardo FERRARO (Rugby Bassano)Davide FLORIAN (M-Three San Donà)Benito Umberto FRANCESCHINI (Rugby Bassano)Engjel MAKELARA (Rugby Bassano)Marco MANFREDI (M-Three San Donà)Luca MARCOLONGO (Roccia Rubano)Lorenzo MASATO (Lyons VeneziaMestre)Matteo MINOZZI (Valsugana RC)Jacopo MORONA (Rugby Piave)Daniel ORSO (Rugby Bassano)Samuele ORTIS (Ruggers Tarvisium)Giorgi PEROTTO (Rugby Feltre)Giovanni PETTINELLI (Lyons VeneziaMestre)Riccardo RUSSO (Benetton Treviso)Dario SCHIABEL (M-Three San Donà)Marco SERROTTI (Benetton Treviso)Luca SPERANDIO (Benetton Treviso)Mattia ZAGO (Petrarca Padova)Giacomo ZANETTI (Rugby Bassano)Marco ZANON (Rugby Bassano)Accademia U18 di Pratoall. Paolo Grassi, Rima WakaruaRoberto Paolo BARDUCCI (Lions Amaranto)Leonardo BARTALI (UR Prato Sesto)Dario BASHA (Lions Amaranto)Jacopo BRASANTI (Città di Castello)Nicolò BROGLIA (US Firenze 1931)Dario CAMPANI (UR Prato Sesto)Nardo CASOLARI (Rimini Rugby)Alessandro COCCHI (Vasari Arezzo)Claudio CORRADINI (Cus Pisa)Duccio COSI (US Firenze 1931)Alessandro CRISTIGLIO (Livorno Rugby)Manuel DE DONATO (Livorno Rugby)Riccardo DELEO (UR Prato Sesto)Gabriele DI DONNA (US Firenze 1931)Marco FINOTTO (Livorno Rugby)Mattia GAGGINI (Lions Amaranto)Exaucer LUZOLO (Rugby Jesi 70)Leonardo MANTELLI (UR Prato Sesto)Matteo MARZUCCHI (UR Tirreno)Massimiliano PAOLUZZI (Rugby Lucca)Samuele PELLEGRINO (UR Prato Sesto)Alessio RAFFAELI (UR Prato Sesto)Alberto REALI (UR Prato Sesto)Alessandro RIALTI (UR Prato Sesto)Guglielmo SGUERZO (US Firenze 1931)Tommaso TASSI (UR Prato Sesto)Jacopo Andrea TOMASELLI (Livorno Rugby)Clemente ZILERI-DAL VERME (US Firenze 1931)Francesco ZINI (Ravenna RFC)Accademia U18 di Romaall. Fabio Roselli, Victor JimenezGiovanni AMENDOLA (Partenope Rugby)Marcello ANGELINI (L’Aquila Rugby)Francesco BERARDI (UR Capitolina)Antonio CAIONE (L’Aquila Rugby)Jacopo CAMPANELLI (Lazio Rugby 1927)Marco CAPORALI (Abruzzo Rugby)Giulio COLITTI (UR Capitolina)Alessandro CRINO’ (Civitavecchia Centumcellae)Federico D’ARMINI (Amatori Tivoli)Luca ERCOLANI (UR Capitolina)Alessandro FABIOCCHI (L’Aquila Rugby)Patrizio GLORIANI (Fiamme Oro Junior)Pietro LAMARO (Primavera Rugby)Marco LEONCAVALLO (Civitavecchia Centumcellae)Luciano LISCIANI (Fiamme Oro Junior)Federico MAESANO (UR Capitolina)Leonardo MANNI (Colleferro-Segni)Vittorio Alberto MANTEGAZZA (UR Capitolina)Leonardo MARCHETTI (Colleferro-Segni)Gabriele NOBILI (UR Capitolina)Matteomaria PANUNZI (UR Capitolina)Riccardo RAFFAELE (L’Aquila Rugby)Marco RICCIONI (L’Aquila Rugby)Alessio ROMANI (Colleferro-Segni)Patrizio SALVATORI (Appia Rugby)Yuma SANTORO (Arvalia Villa Pamphili)Armando SCHIAVO (UR Capitolina)Andrea VELLA (Appia Rugby)Gabriele VENDITTI (Nuova Rugby Roma)Antonio Maria VIZIOLI (Rugby Perugia)Accademia U18 di Rovigoall. Nicola Mazzucato, Pierpaolo TellariniMattia ANDREOTTI (Monti Rugby Rovigo)Francesco BAGGIO (Rugby Vicenza)Luca BALDI (RC Valpolicella)Leonardo BERTUCCO (Cus Verona)Andrea BIASOLO (Rugby Vicenza)Prem BOSCOLO (Rugby Vicenza)Giacomo BRAGGIE’ (C’è L’Este Rugby)Filippo CADORINI (Rugby Vicenza)Leonardo CATERINI (Ercole Junior Monselice)Carlo CIELO (Rugby Vicenza)Giacomo DORIA (Rugby Mirano)Andrea FRANCHINI (Monti Rugby Rovigo)Riccardo FREDDO (Vea-FemiCZ Rovigo Delta)Edoardo GEMELLI (Rugby Mirano)Davide LEGNAGHI (Cus Verona)Luca LEVORATO (Magi Art Rugby)Giovanni LUCCHIN (Monti Rugby Rovigo)Riccardo MIATTON (Rugby Badia)Enrico MORETTO (Ercole Junior Monselice)Leonardo NARDI (Cus Verona)Fernando OTTOBONI (Monti Rugby Rovigo)Ernesto PAULELLO (Vea-FemiCZ Rovigo Delta)Daniel PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo Delta)Massimiliano PELLEGRINI (Vea-FemiCZ Rovigo Delta)Nicola PIOMBO (Vea-FemiCZ Rovigo Delta)Elia ZAMPOLLI (C’è L’Este Rugby)Alessandro ZERBINATI (Monti Rugby Rovigo)Accademia U18 di Torinoall. Matteo Mazzantini, Alejandro EschoyezRiccardo AMERIO (Asti Rugby Junior)Matteo BARISONE (Pro Recco)Eros BELLAMACINA (Volpiano Rugby)Pierre BRUNO (Province dell’Ovest)Alberto CARBONE (Cus Torino)Lorenzo DANZI (VII Rugby Torino)Erik DHO (Valledora Rugby)Pietro GAGGERO (Pro Recco)Tom GHIGLIONE (Delta Rugby)Daniele GROSSO (Biella RC)Luca LANCIONE (Stade Valdotain)Gabriele LEVERATTO (Province dell’Ovest)Alessio LOZZI (Cus Torino)Marco MINOLETTI (Province dell’Ovest)William NEPOTE (VII Rugby Torino)Lorenzo NOVELLO (Cus Torino)Gianmarco PERRONE (Cus Torino)Mauro PORPORATO (Cus Torino)Leonardo QUINTIERI (Pro Recco)Nevio RACCA (Cus Torino)Enrico REBORA (Genova Rugby)Edward REEVES (Cus Torino)Alessandro REGESTRO (Province dell’Ovest)Said RIFI (Province dell’Ovest)Giovanni Battista ROSSI (Amatori Genova)Giacomo SACCA’ (Genova Rugby)Luca SPERTINO (Asti Rugby Jr.)Giacomo SPINELLO (Valledora Rugby)Gianmarco VENERITO (VII Rugby Torino)Emanuele VOTTERO (VII Rugby Torino)