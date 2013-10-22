ACCADEMIE, DOMENICA PARTE IL CAMPIONATO 2013/2014

ACCADEMIE, DOMENICA PARTE IL CAMPIONATO 2013/2014Roma – Dopo un mese e mezzo di allenamenti, per i quasi trecento atleti U18 che da questa stagione frequentano le nove Accademie zonali inauguratedalla Federugby con la stagione 2013/2014 arriva il momento della prima verifica.Domenica mattina prende il via la rinnovata edizione dello speciale campionato riservato alle Accademie zonali, passate da tre a nove durantel’estate per garantire una più capillare e profonda ricerca da parte della struttura federale degli atleti di alto livello da far confluire, dopoun biennio nelle strutture di Roma, Remedello, Torino, Benevento, Milano, Torino, Prato, Mogliano e Rovigo nella struttura nazionale per U19 dedicataad Ivan Francescato e spostata anch’essa in estate da Tirrenia nelle nuove strutture federali di Parma.Si parte, dunque, domenica alle ore 11 a Lainate con la sfida tra l’Accademia di Milano e quella di Roma, mentre alla stessa ora l’Accademiabeneventana riceve quella di Rovigo.Alle 14 gli altri due incontri di giornata, con Catania che ospita Mogliano e Prato che riceve Remedello, lasciando a riposo in questo primo turnol’Accademia piemontese di Torino.“Il Campionato delle Accademie – spiega Carlo Checchinato, direttore del rugby di alto livello FIR – rappresenta per gli staff tecnici e per laFederazione un primo importante momento di verifica del lavoro svolto nelle strutture accademiche, mentre per i giocatori deve essere un momento incui il divertimento va di pari passo con la la messa in pratica del lavoro svolto in Accademia.Abbiamo optato per questo campionato per una formula con gare di sola andata e girone all’italiana che laureerà vincitrice del torneo al formazionemeglio classificata alla stagione regolare per permettere ai ragazzi di proseguire, come è necessario che sia, la normale attività agonistica con irispettivi Club di appartenenza. Il nuovo progetto delle Accademie ed il nuovo campionato che coinvolge le nuove strutture hanno richiesto senzadubbio una grande mole di lavoro da parte di FIR nel corso dell’estate, adesso aspettiamo con grande interesse questo primo momento di verifica dellavoro svolto in questi primi mesi”.Torneo delle Accademie – I giornata – 27.10.13Accademia Catania v Accademia MoglianoAccademia Milano v Accademia RomaAccademia Prato v Accademia RemedelloAccademia Benevento v Accademia RovigoRiposa: Accademia Torino