ACCADEMIE, DOMENICA PARTE IL CAMPIONATO 2013/2014
di Redazione
22/10/2013
Roma – Dopo un mese e mezzo di allenamenti, per i quasi trecento atleti U18 che da questa stagione frequentano le nove Accademie zonali inaugurate
dalla Federugby con la stagione 2013/2014 arriva il momento della prima verifica.
Domenica mattina prende il via la rinnovata edizione dello speciale campionato riservato alle Accademie zonali, passate da tre a nove durante
l’estate per garantire una più capillare e profonda ricerca da parte della struttura federale degli atleti di alto livello da far confluire, dopo
un biennio nelle strutture di Roma, Remedello, Torino, Benevento, Milano, Torino, Prato, Mogliano e Rovigo nella struttura nazionale per U19 dedicata
ad Ivan Francescato e spostata anch’essa in estate da Tirrenia nelle nuove strutture federali di Parma.
Si parte, dunque, domenica alle ore 11 a Lainate con la sfida tra l’Accademia di Milano e quella di Roma, mentre alla stessa ora l’Accademia
beneventana riceve quella di Rovigo.
Alle 14 gli altri due incontri di giornata, con Catania che ospita Mogliano e Prato che riceve Remedello, lasciando a riposo in questo primo turno
l’Accademia piemontese di Torino.
“Il Campionato delle Accademie – spiega Carlo Checchinato, direttore del rugby di alto livello FIR – rappresenta per gli staff tecnici e per la
Federazione un primo importante momento di verifica del lavoro svolto nelle strutture accademiche, mentre per i giocatori deve essere un momento in
cui il divertimento va di pari passo con la la messa in pratica del lavoro svolto in Accademia.
Abbiamo optato per questo campionato per una formula con gare di sola andata e girone all’italiana che laureerà vincitrice del torneo al formazione
meglio classificata alla stagione regolare per permettere ai ragazzi di proseguire, come è necessario che sia, la normale attività agonistica con i
rispettivi Club di appartenenza. Il nuovo progetto delle Accademie ed il nuovo campionato che coinvolge le nuove strutture hanno richiesto senza
dubbio una grande mole di lavoro da parte di FIR nel corso dell’estate, adesso aspettiamo con grande interesse questo primo momento di verifica del
lavoro svolto in questi primi mesi”.
Torneo delle Accademie – I giornata – 27.10.13
Accademia Catania v Accademia Mogliano
Accademia Milano v Accademia Roma
Accademia Prato v Accademia Remedello
Accademia Benevento v Accademia Rovigo
Riposa: Accademia Torino
