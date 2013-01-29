[RUGBY NOTIZIE] ADIDAS STORE, GIOVEDI GLI AZZURRI INAUGURANO IL NUOVO PUNTO LIS
di Redazione
29/01/2013
Roma – Non poteva mancare, prima del calcio d’inizio dell’RBS 6 Nazioni 2013 – domenica alle 16, all’Olimpico, contro la Francia –
l’ormai immancabile abbraccio dei tifosi agli Azzurri dell’Italrugby.
L’occasione sarà l’inaugurazione del nuovo punto LIS, vendor ufficiale della FIR, all’interno dell’adidas store di Via del Corso, presso il
quale è possibile acquistare non solo il merchandising ufficiale di Parisse e compagni ma anche i biglietti per assistere agli incontri interni della
Nazionale nell’RBS 6 Nazioni 2013.
Una sinergia volta a diffondere sempre più la “passione italiana” per la palla ovale, offrendo al tempo stesso ad appassionati vecchi e nuovi
dell’area capitolina un punto vendita centrale e direttamente collegato alla maglia azzurra, di cui adidas è fornitore ufficiale.
Giovedì, alle 16.30, ad inaugurare ufficialmente il nuovo punto vendita per i biglietti dell’Italia sarà una rappresentanza di atleti della
Nazionale che, per un pomeriggio, staccheranno i tagliandi e firmeranno autografi per i tifosi presenti.
