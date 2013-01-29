Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ADIDAS STORE, GIOVEDI GLI AZZURRI INAUGURANO IL NUOVO PUNTO LIS

[RUGBY NOTIZIE] ADIDAS STORE, GIOVEDI GLI AZZURRI INAUGURANO IL NUOVO PUNTO LIS

di Redazione 29/01/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ADIDAS STORE, GIOVEDI GLI AZZURRI INAUGURANO IL NUOVO PUNTO LIS

Roma – Non poteva mancare, prima del calcio d’inizio dell’RBS 6 Nazioni 2013 – domenica alle 16, all’Olimpico, contro la Francia –

l’ormai immancabile abbraccio dei tifosi agli Azzurri dell’Italrugby.

L’occasione sarà l’inaugurazione del nuovo punto LIS, vendor ufficiale della FIR, all’interno dell’adidas store di Via del Corso, presso il

quale è possibile acquistare non solo il merchandising ufficiale di Parisse e compagni ma anche i biglietti per assistere agli incontri interni della

Nazionale nell’RBS 6 Nazioni 2013.

Una sinergia volta a diffondere sempre più la “passione italiana” per la palla ovale, offrendo al tempo stesso ad appassionati vecchi e nuovi

dell’area capitolina un punto vendita centrale e direttamente collegato alla maglia azzurra, di cui adidas è fornitore ufficiale.

Giovedì, alle 16.30, ad inaugurare ufficialmente il nuovo punto vendita per i biglietti dell’Italia sarà una rappresentanza di atleti della

Nazionale che, per un pomeriggio, staccheranno i tagliandi e firmeranno autografi per i tifosi presenti.





Condividi Facebook Twitter Whatsapp