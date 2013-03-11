Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] AGGIORNAMENTO BOLLETTINO MEDICO - CASTROGIOVANNI/BARBIERI

[RUGBY NOTIZIE] AGGIORNAMENTO BOLLETTINO MEDICO - CASTROGIOVANNI/BARBIERI

di Redazione 11/03/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

AGGIORNAMENTO BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE

Roma – Il pilone della Nazionale Italiana Rugby Martin Castrogiovanni è stato sottoposto questo pomeriggio ad ecografia presso la casa di cura

Villa Stuart di Roma a seguito di un trauma contusivo alla coscia destra riportato ieri a Twickenham nella quarta giornata del 6 Nazioni. Gli esami

strumentali hanno evidenziato una distrazione muscolare del vasto mediale.

Il flanker Robert Barbieri, a seguito di un trauma contusivo al fianco ricevuto ieri contro l’Inghilterra, è stato sottoposto a Villa Stuart ad

esami radiografici del bacino che hanno escluso fratture ossee mentre una risonanza magnetica ha evidenziato una lesione del muscolo obliquo esterno

ed interno ed una lesione del muscolo trasverso.

Entrambi gli atleti inizieranno da domani le terapie del caso con lo staff medico della Squadra Nazionale.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp