[RUGBY NOTIZIE] AGGIORNAMENTO BOLLETTINO MEDICO - CASTROGIOVANNI/BARBIERI

Redazione

di Redazione

11/03/2013

AGGIORNAMENTO BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE
Roma – Il pilone della Nazionale Italiana Rugby Martin Castrogiovanni è stato sottoposto questo pomeriggio ad ecografia presso la casa di cura
Villa Stuart di Roma a seguito di un trauma contusivo alla coscia destra riportato ieri a Twickenham nella quarta giornata del 6 Nazioni. Gli esami
strumentali hanno evidenziato una distrazione muscolare del vasto mediale.
Il flanker Robert Barbieri, a seguito di un trauma contusivo al fianco ricevuto ieri contro l’Inghilterra, è stato sottoposto a Villa Stuart ad
esami radiografici del bacino che hanno escluso fratture ossee mentre una risonanza magnetica ha evidenziato una lesione del muscolo obliquo esterno
ed interno ed una lesione del muscolo trasverso.
Entrambi gli atleti inizieranno da domani le terapie del caso con lo staff medico della Squadra Nazionale.


IL RABODIRECT PRO12 SBARCA A REGGIO EMILIA : IL 21 APRILE IL RUGBY CONTRO IL TERREMOTO CON ZEBRE VS LEINSTER

Redazione

Redazione

