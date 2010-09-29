(RUGBY NOTIZIE) AL VIA IL 3 OTTOBRE LA CORSA AL TITOLO JUNIORES
di Redazione
29/09/2010
www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 29.09.2010 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR AL VIA IL 3 OTTOBRE LA CORSA AL TITOLO JUNIORES Roma ' Scenderanno in campo il prossimo 3 ottobre le otto formazioni impegnate nella prima giornata di gare del campionato Nazionale Under 20 mentre la nona che completa il girone, il Cammi Calvisano, osserverà un turno di riposo. La marcia che porterà le nove squadre alla definizione della griglia dei play-off si concluderà il 17 aprile. Un turno di barrage il 1Â° maggio tra la 3Â° e la 4Â° classificata e le due squadre provenienti dal Gruppo 2 per entrare l'8 maggio nel vivo della fase play off con le semifinali (gara unica) che decreteranno la due finaliste per il Titolo di squadra Campione d'Italia Juniores (15 maggio in campo neutro). Di seguito le designazioni arbitrali per il primo turno. Campionato Under 20 ' I Giornata - 3.10.2010 ' ore 12:30 RUGBY ROMA OLIMPIC - RUGBY VIADANA, arb. Cusano (Vicenza) - ore 11.00 BENETTON RUGBY TREVISO - GRANDUCATO PARMA RUGBY, arb. Navarra (Udine) FIRENZE RUGBY 1931 - RUGBY PETRARCA, arb. Carrera (Roma) - ore 13.30 CROCIATI RFC - THREE ORVED RUGBY SAN DONA', arb. Bono (Brescia) FERLA L'AQUILA RUGBY 1936 - POL. S.S. LAZIO R. 1927, arb. De Martino (Napoli) Riposo: CAMMI RUGBY CALVISANO Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email:
Articolo Precedente
CARIPARMA TEST MATCH 2010, DESIGNATI GLI ARBITRI PER VERONA, FIRENZE E MODENA
Articolo Successivo
DOMENICA IL PRIMO TURNO
Redazione