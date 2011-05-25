Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) ALAN FALZONE ARBITRA LA FINALE DI SERIE A FRA CALVISANO E FIRENZE

Redazione Avatar

di Redazione

25/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 25.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 25 maggio 2011 ALAN FALZONE ARBITRA LA FINALE DI SERIE A FRA CALVISANO E FIRENZE Roma â Alan Falzone Ã¨ lâarbitro designato dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per dirigere la finale del Campionato Italiano di Serie A in programma domenica 29 maggio a Reggio Emilia (ore 17.00, Stadio Crocetta Canalina) fra Cammi Calvisano e Consiel Firenze. Ad assistere Falzone nella direzione di gara Giuseppe Vivarini e Luigi Sorrentino. Quarto uomo: Giovanni Chiesa. Serie A â 29.05.11 â ore 17.00 Rugby Calvisano â Firenze Rugby 1931, arb. Falzone (Padova) Giudici di linea: Vivarini (Padova), Sorrentino (Milano) Quarto Uomo Chiesa (Milano) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

GLI ARBTRI DELLE GARE DI RITORNO

Articolo Successivo

ECCELLENZA, A STEFANO PENNE' LA FNALE SCUDETTO DI SABATO A ROVIGO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019