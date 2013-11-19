ALESSANDRO ZANNI E TOMMASO ALLAN LANCIANO LO SMARTBOX FIR
di Redazione
19/11/2013
DOMANI ALLE 16.30 INCONTRO CON TIFOSI IN FELTRINELLI NEL CENTRO DI ROMA
Roma – Un veterano della scena internazionale ed uno dei giovani di belle speranze lanciati da Brunel nell’autunno internazionale che si conclude
sabato all’Olimpico di Roma con l’Argentina: Alessandro Zanni e Tommaso Allan, rispettivamente flanker di lungo corso dell’Italrugby e giovane
mediano d’apertura degli Azzurri, sono i due atleti che domani alle 16.30, alla Feltrinelli di Largo Torre Argentina, nel cuore di Roma,
parteciperanno al lancio dell’esclusivo cofanetto Smartbox dedicato alla Nazionale Italiana Rugby.
Il cofanetto “Rugby” comprende due biglietti, per condividere con un amico l’emozione unica di una partita degli Azzurri. Sarà possibile
scegliere tra una serie di partite convenzionate, tra cui i match interni di Parisse e compagni nell’RBS 6 Nazioni 2014: il 22 febbraio,
all’Olimpico di Roma, l’Italia sfiderà la Scozia, mentre il 15 marzo riceverà, nell’impianto principe della Capitale, l’Inghilterra.
Con Smartbox® è semplice vivere le grandi emozioni del rugby: è sufficiente consultare il sito www.federugby.it per data, luogo e orario della
partita prescelta e prepararsi ad un’emozione indimenticabile in azzurro.
Il prezzo del cofanetto “Rugby” è di 99,90€, e comprende due biglietti e due miniball da rugby adidas, sponsor tecnico ufficiale
dell’Italrugby.
Zanni ed Allan parteciperanno al lancio del cofanetto, incontreranno i tifosi per una sessione autografi e saranno a disposizione della stampa per
parlare di un’iniziativa che amplia ancor più l’offerta dell’Italrugby e dei propri partner nei confronti dei tifosi e del Cariparma Test Match
di sabato all’Olimpico di Roma contro l’Argentina, ultima tappa dei Cariparma Test Match 2013 ed ultima verifica prima dell’RBS 6 Nazioni 2014.
