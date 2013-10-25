ALL'ITALDONNE IL PREMIO &quot;THE BEST TEAM 2013&quot;

ALL'ITALDONNE IL PREMIO "THE BEST TEAM 2013"
di Redazione
25/10/2013
25 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
ALL'ITALDONNE IL PREMIO "THE BEST TEAM 2013"
AMAZZONI DONNE NELLO SPORT
Milano, 25/10/13 - La Nazionale Femminile - rappresentata questa mattina presso l’Auditorium della Regione Lombardia dall’atleta dell’Italia ed
del Rugby Monza, Ilaria Arrighetti, accompagnata dalla manager azzurra, Maria Cristina Tonna – è stata insignita del Premio “The Best Team
2013”, uno tra i più prestigiosi riconoscimenti attribuiti all’interno del Premio Nazionale “Amazzoni Donne nello Sport”, evento patrocinato
dal CONI, che promuove la presenza femminile nelle professioni e nel mondo dello sport, agonistico e di base.
La targa è stata consegnata all’atleta azzurra dal presidente del CONI regionale, Pierluigi Marzorati. Il premio è stato assegnato da una giuria
qualificata composta da campioni dello sport, rappresentanti delle istituzioni, vertici delle federazioni e giornalisti sportivi, sulla base dei
nominativi più votati dal pubblico attraverso il sito www.leamazzoni.it ( http://www.leamazzoni.it )
Simona De Toma
Ufficio Stampa
Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico 00194-Roma
Tel. +39.06.45.21.31.12
Fax +39.06.45.21.31.87
Mob. +39.339.3786245
@ [email protected]
( mailto:[email protected] )Web: www.federugby.it ( http://www.federugby.it )
Facebook FIR: facebook.com/Federugby
( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby )
Redazione