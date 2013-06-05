AMLIN CHALLENGE CUP, I GIRONI 2013/2014
di Redazione
05/06/2013
AMLIN CHALLENGE CUP, I GIRONI 2013/2014
AI CAMPIONI D’ITALIA DI MOGLIANO BRIVE (FRA), DRAGONS (WAL) E BORDEAUX (FRA)
Dublino (Irlanda) – Si è svolto questo pomeriggio, all’Aviva Stadium di Dublino, il sorteggio dei Gironi dell’Amlin Challenge Cup 2013/2014 che
vedrà ai nastri di partenza, nella prossima stagione, le prime quattro classificate del Campionato Italiano d’Eccellenza conclusosi lo scorso 25
maggio con il primo, storico scudetto conquistato dal Marchiol Mogliano.
I neo Campioni d’Italia del Mogliano, alla loro seconda partecipazione, sono stati inseriti nella Pool 2 con gli inglesi del Bath, i Dragons gallesi
ed francesi del Bordeaux-Begles mentre gli Estra I Cavalieri Prato finalisti dell’Eccellenza troveranno sulla propria strada, nella Pool 5, lo Stade
Francais del capitano azzurro Sergio Parisse già avversario di pool nel 2012/13, i London Irish e la formazione spagnola dell’Olympus XV.
Al ritorno nelle Coppe Europee, il Rugby Viadana vincitore della stagione regolare dell’Eccellenza sfiderà i London Wasps dell’estremo
dell’Italia Andrea Masi, un ex del club mantovano, e due francesi: Bayonne e Grenoble.
Infine il Cammi Calvisano riceverà al Peroni Stadium “San Michele” e farà visita, nei sei incontri della Pool 3, ai francesi del Brive, ai
Newcastle Falcons neopromossi nella Premiership inglese ed ai Bucarest Wolves, già affrontati nella stagione appena conclusa.
Questa la composizione dei gironi di Amlin Challenge Cup 2013/2014:
Pool 1: Biarritz (Fra), Sale Sharks (Eng), Worcester Warriors (Eng), Oyonnax (Fra)
Pool 2: Bath (Eng), Newport-Gwent Dragons (Wal), Bordeaux-Begles (Fra), Marchiol Mogliano
Pool 3: Brive (Fra), Newcastle Falcons (Eng), Cammi Calvisano, Bucarest Wolves (Romania)
Pool 4: London Wasps (Eng), Rugby Viadana, Bayonne (Fra), Grenoble (Fra)
Pool 5: Stade Francais (Fra), London Irish (Eng), Estra I Cavalieri Prato (Ita), Olympus XV (Spagna)
La formula, analoga a quella del 2012/2013, vedrà le componenti di ciascun girone affrontarsi tra loro in match di andata e ritorno. Al termine della
fase a gironi, le prime classificate di ciascuna Pool accederanno ai quarti di finale insieme alle tre peggiori seconde dei gironi di Heineken Cup.
Redazione