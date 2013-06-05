Home Senza categoria AMLIN CHALLENGE CUP, I GIRONI 2013/2014

AMLIN CHALLENGE CUP, I GIRONI 2013/2014

di Redazione 05/06/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

AMLIN CHALLENGE CUP, I GIRONI 2013/2014

AI CAMPIONI D’ITALIA DI MOGLIANO BRIVE (FRA), DRAGONS (WAL) E BORDEAUX (FRA)

Dublino (Irlanda) – Si è svolto questo pomeriggio, all’Aviva Stadium di Dublino, il sorteggio dei Gironi dell’Amlin Challenge Cup 2013/2014 che

vedrà ai nastri di partenza, nella prossima stagione, le prime quattro classificate del Campionato Italiano d’Eccellenza conclusosi lo scorso 25

maggio con il primo, storico scudetto conquistato dal Marchiol Mogliano.

I neo Campioni d’Italia del Mogliano, alla loro seconda partecipazione, sono stati inseriti nella Pool 2 con gli inglesi del Bath, i Dragons gallesi

ed francesi del Bordeaux-Begles mentre gli Estra I Cavalieri Prato finalisti dell’Eccellenza troveranno sulla propria strada, nella Pool 5, lo Stade

Francais del capitano azzurro Sergio Parisse già avversario di pool nel 2012/13, i London Irish e la formazione spagnola dell’Olympus XV.

Al ritorno nelle Coppe Europee, il Rugby Viadana vincitore della stagione regolare dell’Eccellenza sfiderà i London Wasps dell’estremo

dell’Italia Andrea Masi, un ex del club mantovano, e due francesi: Bayonne e Grenoble.

Infine il Cammi Calvisano riceverà al Peroni Stadium “San Michele” e farà visita, nei sei incontri della Pool 3, ai francesi del Brive, ai

Newcastle Falcons neopromossi nella Premiership inglese ed ai Bucarest Wolves, già affrontati nella stagione appena conclusa.

Questa la composizione dei gironi di Amlin Challenge Cup 2013/2014:

Pool 1: Biarritz (Fra), Sale Sharks (Eng), Worcester Warriors (Eng), Oyonnax (Fra)

Pool 2: Bath (Eng), Newport-Gwent Dragons (Wal), Bordeaux-Begles (Fra), Marchiol Mogliano

Pool 3: Brive (Fra), Newcastle Falcons (Eng), Cammi Calvisano, Bucarest Wolves (Romania)

Pool 4: London Wasps (Eng), Rugby Viadana, Bayonne (Fra), Grenoble (Fra)

Pool 5: Stade Francais (Fra), London Irish (Eng), Estra I Cavalieri Prato (Ita), Olympus XV (Spagna)

La formula, analoga a quella del 2012/2013, vedrà le componenti di ciascun girone affrontarsi tra loro in match di andata e ritorno. Al termine della

fase a gironi, le prime classificate di ciascuna Pool accederanno ai quarti di finale insieme alle tre peggiori seconde dei gironi di Heineken Cup.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp