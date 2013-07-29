Home Senza categoria AMLIN CHALLENGE CUP, IL CALENDARIO DELLE PRIME QUATTRO GIORNATE

AMLIN CHALLENGE CUP, IL CALENDARIO DELLE PRIME QUATTRO GIORNATE

di Redazione 29/07/2013

I CAMPIONI D'ITALIA DEL MARCHIOL MOGLIANO PARTONO IN TRASFERTA A NEWPORT



La partita del girone 2 che vede impegnato il Mogliano contro i Dragons è solo una delle molte sfide ad alto livello che aspettano le quattro squadre

italiane nel prossimo campionato, in base al calendario delle partite annunciato dall'ERC, che ha comunicato anche gli orari dei calci d'inizio e le

emittenti che seguiranno le prime quattro giornate della Amlin Challenge Cup 2013/14.

Nel girone 2 anche il Bath Rugby, detentore della coppa nel 2008, e i Bordeaux-Bègles, per cui si prospetta una dura opposizione per il Mogliano in

tutte le partite del girone, mentre il Cammi Calvisano, nel girone 3, inizierà la stagione europea giocando in casa contro il Brive al Peroni Stadium

il 12 ottobre.



Il Rugby Viadana, che torna a giocare in una coppa europea, ospiterà i già campioni London Wasps allo Stadio Luigi Zaffanella nel girone 4 il 12

ottobre, mentre I Cavalieri Prato, in trasferta in Inghilterra, si scontreranno con i London Irish al Madejski Stadium nella prima partita del girone

l'11 ottobre.



Intanto lo Stade Francais Paris di Sergio Parisse, finalista della scorsa stagione, inizierà la sua campagna di qualificazione per la fase ad

eliminazione diretta contro gli spagnoli dell'Olympus Rugby XV allo Stade Jean Bouin il 10 ottobre.



Le sfide più decisive del girone 5 si giocheranno probabilmente nella 3ª e 4 ª giornata, con lo Stade Francais che incontra i London Irish prima in

trasferta l'8 dicembre, e in casa il weekend successivo per la partita di ritorno allo Stade Jean Bouin.



L'esordiente Oyonnax è la 98ª squadra a competere per la Amlin Challenge Cup e lo European Shield, e giocherà la sua partita inaugurale il 12

ottobre contro i Worcester Warriors allo Stade Charles-Mathon. Con squadre storiche come Biarritz e Sale presenti nel primo girone, la nuova stagione

rappresenta un battesimo del fuoco per le matricole francesi.



La competizione 2013/14 vede schierati venti club, vincitori di un totale di nove trofei europei, da sei Paesi diversi.



Finali - Cardiff 2014

Amlin Challenge Cup - Cardiff Arms Park, venerdì 23 maggio 2014 (20.00)

Heineken Cup - Millennium Stadium, sabato 24 maggio 2014 (17.00)







