di Redazione
27/06/2013
ANDREA SPADONI ALLA RWC SEVENS 2013 IN RUSSIA Mosca (Russia) - La Coppa del Mondo 2013 di Rugby a 7 (RWC Sevens 2013), che si svolgerà al Luzhniki Stadium di Mosca, Russia, in questo fine settimana vedrà la partecipazione dell'arbitro italiano Andrea SPADONI di Padova. Un importante riconoscimento per il direttore di gara padovano ed anche per l'intero movimento arbitrale italiano. SPADONI dopo aver diretto in questa stagione sportiva le ultime quattro tappe delle HSBC Seven World Series è stato designato dal neozelandese Paddy O'Brien, responsabile per l'IRB degli arbitri del Sevens (IRB Referee Sevens Manager), a questo entusiasmante evento in programma dal 28 al 30 giugno nello scenario maestoso dello Stadio Olimpico della capitale russa. Nel corso dei test fisici ed attitudinali svolti in questi giorni a Mosca, per testare la preparazione degli arbitri, il nostro fischietto, che è stato membro dell'Accademia Arbitrale di Tirrenia, è risultato essere ancora una volta il migliore del gruppo degli arbitri partecipanti alla manifestazione. Queste le sue parole alla vigilia del Torneo: "In attesa di essere inserito nel gruppo di sviluppo della RaboDirect Pro12 della prossima stagione sportiva, sono orgoglioso di rappresentare l'intero movimento arbitrale tricolore in questa nuova disciplina olimpica in costante sviluppo e che sta diventando sempre più popolare e seguita. Un grazie a tutti quelli che mi hanno permesso di arrivare a cogliere l'opportunità di partecipare a questa Coppa del Mondo di Rugby a 7". Tutti gli arbitri insieme ai 40 capitani delle squadre in gara, il torneo maschile è composto da 24 squadre quello femminile da 16, si sono riuniti nella Piazza Rossa per lanciare questo RWC Sevens 2013. Questa è la sesta edizione di questo Torneo in campo maschile, il Galles è il campione in carica, mentre in campo femminile siamo alla seconda edizione, la precedente competizione si è disputata a Dubai (Emirati Arabi Uniti) nel 2009, e vede detentrice del titolo l'Australia. L'apertura ufficiale della RWC Sevens 2013 è prevista per venerdì 28 giugno. Le partite di play-off si svolgeranno nel corso della giornata di sabato e le finali chiuderanno il Torneo domenica 30 giugno. Quella al via domani è la penultima competizione della Serie di Tornei di Rugby Sevens della stagione che sta vivendo una crescita senza precedenti, in preparazione ai Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro, dopo questa manifestazione ci saranno solo le Universiadi in Kazan, Russia, dal 14 al 17 luglio, alle quali prenderà parte sempre con la funzione di arbitro Maria Beatrice BENVENUTI di Roma.
