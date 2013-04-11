(RUGBY NOTIZIE) ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE: ITALDONNE A MADRID DAL 20 AL 27 APRILE PER LA QUALIFICAZIONE IRIDATA
di Redazione
11/04/2013
Roma – Italia, Scozia, Spagna, Svezia, Olanda e Samoa sono le sei formazioni che nella settimana dal 20 al 27 aprile si contenderanno a Madrid i due posti dei quattro ancora disponibili, per la prossima Coppa del Mondo di Rugby Femminile, in programma nel 2014 in Francia. Delle dodici formazioni in gara nella rassegna iridata sono otto quelle già definite: Nuova Zelanda, campione in carica, Inghilterra, vice campione del mondo, Australia, USA, Canada e Francia, Paese ospitante, Irlanda e Galles, espresse dalla recente edizione del Torneo delle 6 Nazioni. Con le due indicate dalla competizione europea rimarranno due posti da definire, uno in rappresentanza del Continente Asiatico, uno del Continente Africano. Il Ct della Italdonne, Andrea Di Giandomenico, ha reso nota la lista delle ventisei Azzurre convocate per la rassegna europea in svolgimento a Madrid. Tre i turni di gara: nella prima giornata in programma il 20 aprile, l’Italia affronterà l’“incognita" Samoa, nel secondo turno (23 aprile) la Scozia, per chiudere il 27 contro la padrone di casa. I recenti precedenti su Scozia e Spagna sono stati a favore della formazione italiana: 29 a 12 il risultato sulla formazione spagnola nel test match giocato a Roma il 9 dicembre scorso; 8 – 0 lo score della partita del secondo turno del 6 Nazioni 2013 sulla Nazionale del Cardo a Dundee (10 febbraio). La comitiva azzurra si ritroverà a Roma presso il centro di preparazione olimpica del CONI, Giulio Onesti, giovedì prossimo per partire alla volta della penisola iberica il giorno seguente. Le Azzurre Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) - CAPITANO Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949) Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro) Sara BARATTIN (Rugby Casale) Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere) Jessica BUSATO (Benetton Treviso) Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby) Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949) Michela ESTE (Benetton Treviso) Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta) Manuela FURLAN (Benetton Treviso) Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta) Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova) Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta) Alessia PANTAROTTO (Sitam Riviera del Brenta) Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta) Flavia SEVERIN (Benetton Treviso) Michela SILLARI (Rugby Colorno) Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova) Claudia TEDESCHI (Red&Blu Rugby) Michela TONDINELLI (Benetton Treviso) Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta) Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova) Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova) Sara ZANON (Benetton Treviso) Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1658&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
