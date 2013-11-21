ARGENTINA, SCELTA LA FORMAZIONE DEI PUMAS PER LA SFIDA DELL'OLIMPICO
di Redazione
21/11/2013
ARGENTINA, SCELTA LA FORMAZIONE DEI PUMAS PER LA SFIDA DELL'OLIMPICO
Roma – Daniel Hourcade, responsabile tecnico della Nazionale Argentina, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia sabato allo
Stadio Olimpico di Roma (ore 15.00, diretta Sky Sport 1) nel terzo ed ultimo Cariparma Test Match del 2013:
15 Joaquin TUCULET (Bordeaux, 6 caps)
14 Lucas AMOROSINO (Oyonnax, 28 caps)
13 Horacio AGULLA (Bath, 50 caps)
12 Gabriel ASCARATE (Glasgow Warriors, 9 caps)
11 Juan IMHOFF (Racing-Metro Paris, 19 caps)
10 Nicolas SANCHEZ (Bordeaux, 16 caps)
9 Martin LANDAJO (C.A.S.I., 26 caps)
8 Julio FARIAS-CABELLO (Universitario Tucuman, 29 caps)
6 Juan Manuel LEGUIZAMON (Lyon, 54 caps) - capitano
5 Mariano GALARZA (Worcester, 17 caps)
4 Manuel CARIZZA (Western Province, 40 caps)
3 Maximiliano BUSTOS (Montpellier, 6 caps)
2 Eusebio GUINAZU (Bath, 35 caps)
1 Marco AYERZA (Leicester Tigers, 47 caps)
a disposizione
16 Santiago IGLESIAS-VALDEZ (Universitario Tucuman, 4 caps)
17 Nahuel LOBO (Libre, 9 caps)
18 Matias DIAZ (Otago Highlanders, 6 caps)
19 Tomas LAVANINI (Hindu Club, 4 caps)
20 Pablo MATERA (Leicester Tigers, 10 caps)
21 Tomas CUBELLI (Belgrano Athletic, 20 caps)
22 Javier ROJAS (Universitario Tucuman, 3 caps)
23 Santiago CORDERO (Regatas de Bella Vista, 2 caps)
Redazione