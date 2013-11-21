Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ARGENTINA, SCELTA LA FORMAZIONE DEI PUMAS PER LA SFIDA DELL'OLIMPICO

Redazione Avatar

di Redazione

21/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ARGENTINA, SCELTA LA FORMAZIONE DEI PUMAS PER LA SFIDA DELL'OLIMPICO

Roma – Daniel Hourcade, responsabile tecnico della Nazionale Argentina, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia sabato allo
Stadio Olimpico di Roma (ore 15.00, diretta Sky Sport 1) nel terzo ed ultimo Cariparma Test Match del 2013:

15 Joaquin TUCULET (Bordeaux, 6 caps)
14 Lucas AMOROSINO (Oyonnax, 28 caps)
13 Horacio AGULLA (Bath, 50 caps)
12 Gabriel ASCARATE (Glasgow Warriors, 9 caps)
11 Juan IMHOFF (Racing-Metro Paris, 19 caps)
10 Nicolas SANCHEZ (Bordeaux, 16 caps)
9 Martin LANDAJO (C.A.S.I., 26 caps)
8 Julio FARIAS-CABELLO (Universitario Tucuman, 29 caps)
6 Juan Manuel LEGUIZAMON (Lyon, 54 caps) - capitano
5 Mariano GALARZA (Worcester, 17 caps)
4 Manuel CARIZZA (Western Province, 40 caps)
3 Maximiliano BUSTOS (Montpellier, 6 caps)
2 Eusebio GUINAZU (Bath, 35 caps)
1 Marco AYERZA (Leicester Tigers, 47 caps)
a disposizione
16 Santiago IGLESIAS-VALDEZ (Universitario Tucuman, 4 caps)
17 Nahuel LOBO (Libre, 9 caps)
18 Matias DIAZ (Otago Highlanders, 6 caps)
19 Tomas LAVANINI (Hindu Club, 4 caps)
20 Pablo MATERA (Leicester Tigers, 10 caps)
21 Tomas CUBELLI (Belgrano Athletic, 20 caps)
22 Javier ROJAS (Universitario Tucuman, 3 caps)
23 Santiago CORDERO (Regatas de Bella Vista, 2 caps)


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

RILASCIO GIOCATORI SQUADRA NAZIONALE - PAVANELLO, VOSAWAI, SGARBI, DI BERNARDO

Articolo Successivo

ITALIA, ALLAN E CAMPAGNARO DALL'INIZIO CONTRO L'ARGENTINA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019