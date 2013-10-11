AUSTRALIA, ECCO I 32 WALLABIES CHE SFIDERANNO L'ITALIA A TORINO
di Redazione
11/10/2013
AUSTRALIA, ECCO I 32 WALLABIES CHE SFIDERANNO L’ITALIA A TORINO
Sydney – Sono trentadue gli atleti convocati dal CT dell’Australia Ewen McKenzie per il tour che, nelle prossime settimane, porterà i Wallabies
nel Vecchio Continente per il Cariparma Test Match del 9 novembre allo Stadio Olimpico di Torino contro l’Italia di Jacques Brunel.
Dopo il terzo posto nel Rugby Championship australe, alle spalle di All Blacks e Sudafrica e davanti all’Argentina, i due volte Campioni del Mondo
si ritroveranno a Sydney questa domenica per preparare l’ultimo test della Bledisloe Cup contro la Nuova Zelanda di sabato prossimo a Dunedin e,
successivamente, preparare la lunga campagna europea: prima di sbarcare a Torino per la sfida a Parisse e compagni, l’Australia sarà il 2 novembre
a Twickenham contro l’Inghilterra per poi proseguire, dopo la gara dell’Olimpico, con Irlanda (Dublino, 16 novembre), Scozia (Edinburgo, 23
novembre) e Galles (Cardiff, 30 novembre).
Questo il gruppo australiano per la partita contro la Nuova Zelanda ed il tour europeo:
Piloni
Ben ALEXANDER (ACT Brumbies, 57 caps)
Sekope KEPU (NSW Waratahs, 32 caps)
Benn ROBINSON (NSW Waratahs, 61 caps)
Paddu RYAN (NSW Waratahs, 1 cap)
James SLIPPER (Queensland Reds, 42 caps)
Tallonatori
Saia FAINGA’A (Queensland Reds, 25 caps)
Stephen MOORE (ACT Brumbies, 85 caps)
Tatafu POLOTA-NAU (NSW Waratahs, 44 caps)
Seconde linee
Kane DOUGLAS (NSW Waratahs, 12 caps)
James HORWILL (Queensland Reds, 42 caps) – capitano
Rob SIMMONS (Queensland Reds, 32 caps)
Sitaleki TIMANI (NSW Waratahs, 13 caps)
Flanker/n.8
Dave DENNIS (NSW Waratahs, 15 caps)
Scott FARDY (ACT Brumbies, 6 caps)
Liam GILL (Queensland Reds, 13 caps)
Michael HOOPER (NSW Waratahs, 22 caps)
Ben MCCALMAN (Western Force, 26 caps)
Ben MOWEN (ACT Brumbies, 9 caps)
Mediani di mischia
Will GENIA (Queensland Reds, 49 caps)
Nick PHIPPS (Melbourne Rebels, 14 caps)
Nic WHITE (ACT Brumbies, 6 caps)
Mediani d’apertura
Quade COOPER (Queensland Reds, 44 caps)
Matt TOOMUA (ACT Brumbies, 6 caps)
Centri
Adam ASHLEY-COOPER (NSW Waratahs, 86 caps)
Mike HARRIS (Queensland Reds, 8 caps)
Tevita KURIDRANI (ACT Brumbies, 4 caps)
Christian LEALI’IFANO (ACT Brumbies, 9 caps)
Ali
Nick CUMMINS (Western Force, 8 caps)
Chris FEAUAI-SAUTIA (Queensland Reds, 1 cap)
Joe TOMANE (ACT Brumbies, 5 caps)
Estremi
Israel FOLAU (NSW Waratahs, 9 caps)
Bernard FOLEY (NSW Waratahs, 1 cap)
