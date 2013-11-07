AUSTRALIA, ECCO I WALLABIES PER IL CARIPARMA TEST MATCH DI TORINO
di Redazione
07/11/2013
AUSTRALIA, ECCO I WALLABIES PER IL CARIPARMA TEST MATCH DI TORINO
Torino – Ewen McKenzie, Commissario Tecnico dell’Australia, ha annunciato oggi la formazione titolare che scenderà in campo sabato allo Stadio
Olimpico di Torino (ore 15, diretta Sky Sport 3) nel Cariparma Test Match contro l’Italia:
15 Israel FOLAU (NSW Waratahs, 11 caps)
14 Adam ASHLEY-COOPER (NSW Waratahs, 88 caps)
13 Tevita KURIDRANI (ACT Brumbies, 6 caps)
12 Matt TOOMUA (ACT Brumbies, 8 caps)
11 Nick CUMMINS (Western Force, 9 caps)
10 Quade COOPER (Queensland Reds, 46 caps)
9 Will GENIA (Queensland Reds, 51 caps)
8 Ben MOWEN (ACT Brumbies, 11 caps)
7 Michael HOOPER (NSW Waratahs, 24 caps)
6 Rob SIMMONS (Queensland Reds, 33 caps)
5 James HORWILL (Queensland Reds, 44 caps) - capitano
4 Sitaleki TIMANI (NSW Waratahs, 15 caps)
3 Ben ALEXANDER (ACT Brumbies, 59 caps)
2 Stephen MOORE (ACT Brumbies, 87 caps)
1 James SLIPPER (Queensland Reds, 45 caps)
a disposizione
16 Saia FAINGAA (Queensland Reds, 27 caps)
17 Benn ROBINSON (NSW Waratahs, 63 caps)
18 Sekope KEPU (NSW Waratahs, 34 caps)
19 Dave DENNIS (NSW Waratahs, 16 caps)
20 Liam GILL (Queensland Reds, 13 caps)
21 Nic WHITE (ACT Brumbies, 7 caps)
22 Christian LEALI'IFANO (ACT Brumbies, 9 caps)
23 Joe TOMANE (ACT Brumbies, 5 caps)
Allenatore: Ewen MCKENZIE
Torino – Ewen McKenzie, Commissario Tecnico dell’Australia, ha annunciato oggi la formazione titolare che scenderà in campo sabato allo Stadio
Olimpico di Torino (ore 15, diretta Sky Sport 3) nel Cariparma Test Match contro l’Italia:
15 Israel FOLAU (NSW Waratahs, 11 caps)
14 Adam ASHLEY-COOPER (NSW Waratahs, 88 caps)
13 Tevita KURIDRANI (ACT Brumbies, 6 caps)
12 Matt TOOMUA (ACT Brumbies, 8 caps)
11 Nick CUMMINS (Western Force, 9 caps)
10 Quade COOPER (Queensland Reds, 46 caps)
9 Will GENIA (Queensland Reds, 51 caps)
8 Ben MOWEN (ACT Brumbies, 11 caps)
7 Michael HOOPER (NSW Waratahs, 24 caps)
6 Rob SIMMONS (Queensland Reds, 33 caps)
5 James HORWILL (Queensland Reds, 44 caps) - capitano
4 Sitaleki TIMANI (NSW Waratahs, 15 caps)
3 Ben ALEXANDER (ACT Brumbies, 59 caps)
2 Stephen MOORE (ACT Brumbies, 87 caps)
1 James SLIPPER (Queensland Reds, 45 caps)
a disposizione
16 Saia FAINGAA (Queensland Reds, 27 caps)
17 Benn ROBINSON (NSW Waratahs, 63 caps)
18 Sekope KEPU (NSW Waratahs, 34 caps)
19 Dave DENNIS (NSW Waratahs, 16 caps)
20 Liam GILL (Queensland Reds, 13 caps)
21 Nic WHITE (ACT Brumbies, 7 caps)
22 Christian LEALI'IFANO (ACT Brumbies, 9 caps)
23 Joe TOMANE (ACT Brumbies, 5 caps)
Allenatore: Ewen MCKENZIE
Articolo Precedente
ITALIA, BRUNEL SCEGLIE IL XV CHE SABATO AFFRONTA L'AUSTRALIA A TORINO
Articolo Successivo
[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, 8 NOVEMBRE
Redazione