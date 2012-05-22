AZZURRE OSPITI D'ECCEZIONE AL TORNEO DI MINI RUGBY &quot;CITTA' DI PERUGIA&quot;

AZZURRE OSPITI D'ECCEZIONE AL TORNEO DI MINI RUGBY "CITTA' DI PERUGIA"
di Redazione
22/05/2012
Roma, 22 maggio 2012 AZZURRE OSPITI D'ECCEZIONE AL TORNEO DI MINI RUGBY "CITTA' DI PERUGIA" Perugia - Ancora non si è esaurito l'eco del grande successo degli Europei Femminili FIRA-AER disputati a Rovereto (TN) dal 12 al 19 Maggio scorsi. Eventi collaterali quali tornei femminili e di minirugby, ma anche dibattiti sulle pari opportunità nello sport, sul ruolo del capitano nel rugby, hanno fatto da degna cornice a quanto successo sul campo di gioco. L'Inghilterra si è conferma Campione d'Europa, davanti alla Francia e ad una giovanissima Italia (targata per l'occasione Italia "A"), con una serie di gare giocate con alta intensità e spettacolo, che hanno divertito ed entusiasmato il caloroso pubblico accorso sugli spalti dello Stadio "Quercia", autentica perla dell'impiantisca del luogo. A conferma dell'entusiasmo che ha generato la vittoria azzurra di sabato contro la Spagna (54-3), domenica scorsa Claudia Tedeschi, ala, e Melissa Bettoni, pilone, accompagnate da Maria Cristina Tonna, team manager dell'Italia, sono state tra le protagoniste delle premiazioni del Torneo Minirugby "Città di Perugia", soffermandosi tra l'altro a scambiare qualche commento con i tanti bambini e bambine presenti sui campi, affascinati dalla maglia azzurra. "Abbiamo ricevuto i complimenti sia per le nostre belle prestazioni che per il risultato finale da tutte le componenti del mondo del rugby, anche dalle le mie colleghe d'Inghilterra e di Francia" – racconta la manager azzurra – "La stampa inglese ha lodato la nostra prestazione contro il XV della Rosa, una gara giocata ad alti ritmi per 80 minuti". "Mi ha commosso, oltre che inorgoglito, vedere il vice presidente FIR, Zeno Zanandrea, salutare una per una le nostre atlete e lo staff, una dimostrazione di grande stima per quanto fatto in campo, e di affetto per questo straordinario gruppo". "Voglio ringraziare tutti quelli che ci sono stati, a vario titolo, vicini anche in questa competizione, in primis il comitato organizzatore, impeccabile e sempre disponibile". "Infine desidero sottolineare come in un territorio dove il rugby può solo crescere, la presenza di un evento del genere possa lasciare una ventata di entusiasmo fondamentale per un ulteriore sviluppo, come abbiamo avuto modo di ricordare più volte con il sempre presente Guido Rebesco, delegato provinciale FIR di Trento."
Redazione