Home Senza categoria AZZURRI E WALLABIES INCONTRANO ALEX DEL PIERO IN ADPLOG

AZZURRI E WALLABIES INCONTRANO ALEX DEL PIERO IN ADPLOG

di Redazione 05/11/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

SGI 5746

nella foto (credit EDGE SRL) Mauro Bergamasco riceve da Stefano Del Piero la maglia di Alex Del Piero, collegato in video-conferenza da Sydney (sullo

sfondo)

AZZURRI E WALLABIES INCONTRANO ALEX DEL PIERO IN ADPLOG

DOMANI VISITA A LE VALLETTE, SESSIONI AUTOGRAFI ED EVENTO CON "ITALIA INDEPENDENT"



Torino - Incontro a distanza, ma non per questo meno emozionante, questo pomeriggio per una rappresentanza della Nazionale Italiana Rugby che, dopo

una mattinata di allenamenti sul campo del “Primo Nebiolo” in vista del Cariparma Test Match di sabato contro l’Australia all’Olimpico di

Torino, è stata ospite di Alessandro Del Piero nel nuovo spazio espositivo che il campione del mondo di calcio ha recentemente inaugurato nel cuore

del capoluogo sabaudo.



Mauro Bergamasco, Tommaso Allan, Luke McLean ed Alberto Sgarbi hanno visitato l’innovativo spazio di Via Gobetti accolti da Stefano Del Piero,

fratello maggiore di Alessandro, che non ha però voluto mancare all’incontro intervenendo in diretta dalla metropoli australiana dove, da due anni,

indossa la maglia del Sydney FC dopo diciannove anni con la maglia bianconera della Juventus.



E proprio un’altra zebra, Mauro Bergamasco, ha omaggiato Del Piero con una maglia della Nazionale ricevendo in cambio la maglia del Sydney FC ed un

augurale “in bocca al lupo” da estendere a tutta la squadra in vista della partita di sabato in quello Stadio Olimpico in cui Del Piero ha per

lunghi anni recitato da protagonista.





Domani, per l’Italia, una giornata di recupero dagli allenamenti ma anche di promozione dei Cariparma Test Match Test Match 2013 e di impegno

sociale: in mattinata la squadra al completo, accompagnata dal Presidente federale Alfredo Gavazzi, parteciperà al Teatro Regio alla presentazione

ufficiale del trittico di novembre – dopo Torino, Parisse e compagni sono attesi a Cremona dalle Fiji il 16 novembre e dall’Argentina

all’Olimpico di Roma il 23 – mentre, nel pomeriggio, gli Azzurri saranno di scena al centro commerciale “Le Gru” per una sessione autografi,

visiteranno il carcere de “Le Vallette” per incontrare la squadra di detenuti dell’istituto e concluderanno la giornata in Via Lagrange per un

evento nello shop monomarca di Italia Independent alle 17.30.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp