[RUGBY NOTIZIE] BERGAMASCO E VENDITTI A &quot;PITTI UOMO&quot; IL 9 GENNAIO CON EDEN PARK

[RUGBY NOTIZIE] BERGAMASCO E VENDITTI A "PITTI UOMO" IL 9 GENNAIO CON EDEN PARK
di Redazione
07/01/2013
Firenze – Gli Azzurri Mauro Bergamasco e Giovanbattista Venditti saranno ospiti mercoledì 9 gennaio di Eden Park, da questa stagione nuovo sponsor
ufficiale FIR per l’abbigliamento formale, in occasione del “Pitti Immagine Uomo” in programma tra l’8 e l’11 presso Fortezza da Basso a
Firenze.
Il flanker veterano delle Zebre e la giovane ala bianconera saranno ricevuti allo stand del marchio di abbigliamento francese dal fondatore e
presidente di Eden Park Franck Mesnel, già apertura della Francia e vice-campione del mondo con i coqs nel 1987 in Nuova Zelanda.
Bergamasco e Venditti incontreranno tifosi e giornalisti presso lo stand Eden Park a partire da mezzogiorno, per poi fare rientro al club nel
pomeriggio in vista del quinto turno di Heineken Cup che sabato pomeriggio al “XXV Aprile” di Parma (ore 14.35, diretta Sky Sport) opporrà le
Zebre ai francesi del Biarritz Olympique.
Redazione