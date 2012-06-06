BERTELLI E RIZZO ARBITRI DELLE FINALI DEI CAMPIONATI JUNIORES
di Redazione
06/06/2012
BERTELLI E RIZZO ARBITRI DELLE FINALI DEI CAMPIONATI JUNIORES Roma - Filippo Bertelli ed Elia Rizzo sono gli arbitri designati per dirigere la gare di finale del Campionato Under 20 ed Under 16 in programma domenica prossima, 10 giugno. Lo ha reso noto questa mattina il CNAR, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR. Il bresciano Bertelli arbitrerà la finale per il Titolo Juniores U20 tra Amatori Parma e Petrarca Padova in programma al Comunale di via Callegarola a Modena (calcio d'inizio ore 17.00), assistito dai giudici di linea Francesco Russo e Luigi Sorrentino. Quarto uomo Mariolino Filizzola. La direzione di gara fra Benetton Treviso ed Unione Rugby Capitolina per l'asseganzione della Coppa Mario Lodigiani U16 (Firenze, stadio Padovani, ore 17.00) è affidata, invece, al ferrarese Elia Rizzo, coadiuvato per l'occasione da Oscar Muscio e Marco Masetti. Quarto uomo: Fausto Mariotti. FINALE CAMPIONATO UNDER 20 – 10 giugno 2012, ore 17.00 Modena, Impianto Comunale, via Callegarola, 80 *PETRARCA PADOVA – AMATORI R. PARMA, arb. Bertelli (Brescia) GDL Russo (Milano) e Sorrentino (Milano) Quarto Uomo: Filizzola (Udine) FINALE TROFEO MARIO LODIGIANI U16 – 10 giugno 2012, ore 17.00 Firenze, Stadio Padovani, via P. Paoli, 21 *BENETTON TREVISO – GILBERT UNIONE RUGBY CAPITOLINA, arb. Rizzo (Ferarra) GDL Muscio (Prato) e Masetti (Arezzo) Quarto Uomo: Mariotti (Ferrara) *In attesa di omologazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale
