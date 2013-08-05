Home Senza categoria BOLAND U19 SUPERA LA SELEZIONE U18 22-20 NEL PRIMO MATCH DEL TOUR

di Redazione 05/08/2013

Wellington (Sudafrica) – Il tour sudafricano dell’U18 azzurra allenata da Massimo Brunello, nella rainbow nation in veste di Selezione, inizia con

una sconfitta di misura 22-20 contro l’U19 Boland a Wellington, nel Western Cape.

Gli Azzurrini, tutti classe 1996, hanno trovato di fronte un avversario formato interamente da atleti nati tra il 1994 ed il 1995: una differenza

d’età che si è fatta sentire soprattutto nel primo tempo, quando la squadra di casa ha chiuso in vantaggio per 8-0, mentre in avvio di ripresa

Mantegazza e compagni, prese le misure ai sudafricani, si sono riportati in partita.

Due mete nei primi dieci minuti di gioco con Masato e Dal Sie, con una trasformazione ed un piazzato di Minozzi, hanno permesso agli italiani di

ribaltare il risultato portandosi in vantaggio 15-8 ma, nella fase centrale della ripresa, due marcature del pack sudafricano hanno ridato al XV di

casa il vantaggio, 22-15. Nei minuti finali una meta italiana ha riaperto ancora una volta il match, ma la trasformazione fallita dagli Azzurrini ha

consegnato il successo a Boland.

La Selezione U18 tornerà in campo nel secondo appuntamento del tour estivo venerdì pomeriggio a Cape Town contro i pari età di Western Province.

Questo il tabellino della gara di Wellington:

Wellington, Wellington RFC - lunedì 5 agosto

No-cap match

Boland U19 v Selezione Italiana U18 22-20

Marcatori: p.t. 4’ cp. Boland (3-0); 27’ m. Boland (8-0); s.t. 2’ m. Masato (8-5); 8’ m. Dal Sie tr. Minozzi (8-12); 12’ cp. Minozzi (8-15);

14’ m. tr. Boland (15-15); 26’ m. tr. Boland (22-15); 32’ m. Broglia (22-20)

Selezione Italiana: Bruno; Slawitz (27’ pt. Sperandio), Lamaro, Rollo (32’ st. Schiavo), Banzato (15’ st. Cicuttin); Minozzi(18’ st.

Mantelli), Masato (15’ st. Raffaele); Buratti (1’ st. Broglia), Mantegazza (cap), Basha; Fragnito (27’ st. Ciotoli), Ortis (1’ st. Krumov);

Dal Sie (16’ st. Makelara), Carnio (23’ st. Ferraro), Barducci (16’ st. Pavesi)

all. Brunello







