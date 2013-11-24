Home Senza categoria BOLLETTINO MEDICO GONZALO CANALE

di Redazione 24/11/2013

Roma – Il centro della Nazionale Italiana Rugby e dello Stade Rochelais Gonzalo Canale, infortunatosi ieri a Roma nel corso del Cariparma Test Match

contro l’Argentina, è stato trasportato al Trauma Center dell’Ospedale San Camillo dove gli è stata diagnosticata la frattura del piatto tibiale

della gamba destra.



Successivamente Canale è stato ricoverato presso la Casa di Cura Villa Stuart dove, lunedì mattina, verrà sottoposto ad intervento chirurgico di

riduzione e sintesi dal Prof. Attilio Rota e dalla sua equipe.



I tempi di recupero funzionale sono stimabili in sei mesi.







