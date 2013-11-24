BOLLETTINO MEDICO GONZALO CANALE
di Redazione
24/11/2013
BOLLETTINO MEDICO GONZALO CANALE
Roma – Il centro della Nazionale Italiana Rugby e dello Stade Rochelais Gonzalo Canale, infortunatosi ieri a Roma nel corso del Cariparma Test Match
contro l’Argentina, è stato trasportato al Trauma Center dell’Ospedale San Camillo dove gli è stata diagnosticata la frattura del piatto tibiale
della gamba destra.
Successivamente Canale è stato ricoverato presso la Casa di Cura Villa Stuart dove, lunedì mattina, verrà sottoposto ad intervento chirurgico di
riduzione e sintesi dal Prof. Attilio Rota e dalla sua equipe.
I tempi di recupero funzionale sono stimabili in sei mesi.
Roma – Il centro della Nazionale Italiana Rugby e dello Stade Rochelais Gonzalo Canale, infortunatosi ieri a Roma nel corso del Cariparma Test Match
contro l’Argentina, è stato trasportato al Trauma Center dell’Ospedale San Camillo dove gli è stata diagnosticata la frattura del piatto tibiale
della gamba destra.
Successivamente Canale è stato ricoverato presso la Casa di Cura Villa Stuart dove, lunedì mattina, verrà sottoposto ad intervento chirurgico di
riduzione e sintesi dal Prof. Attilio Rota e dalla sua equipe.
I tempi di recupero funzionale sono stimabili in sei mesi.
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - 23 NOVEMBRE 2013
Articolo Successivo
SERGIO PARISSE CANDIDATO AL TITOLO DI IRB PLAYER OF THE YEAR
Redazione