BOLLETTINO MEDICO GONZALO CANALE

Redazione

di Redazione

24/11/2013

Roma – Il centro della Nazionale Italiana Rugby e dello Stade Rochelais Gonzalo Canale, infortunatosi ieri a Roma nel corso del Cariparma Test Match
contro l’Argentina, è stato trasportato al Trauma Center dell’Ospedale San Camillo dove gli è stata diagnosticata la frattura del piatto tibiale
della gamba destra.

Successivamente Canale è stato ricoverato presso la Casa di Cura Villa Stuart dove, lunedì mattina, verrà sottoposto ad intervento chirurgico di
riduzione e sintesi dal Prof. Attilio Rota e dalla sua equipe.

I tempi di recupero funzionale sono stimabili in sei mesi.


