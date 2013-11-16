Home Senza categoria BOLLETTINO MEDICO LUCA MORISI

BOLLETTINO MEDICO LUCA MORISI

di Redazione 16/11/2013

Cremona - Il centro della Nazionale Italiana Rugby e della Benetton Treviso Luca Morisi é stato sottoposto questa sera presso l'Ospedale di Cremona

ad intervento chirurgico di splenectomia (asportazione della milza) a seguito di un trauma addominale riportato nei primi minuti di gioco del

Cariparma Test Match Italia v Fiji disputato questo pomeriggio allo Stadio Zini di Cremona.



L'intervento, eseguito dal primario di chirurgia generale prof. Martinotti, è perfettamente riuscito. Le condizioni cliniche sono stabili e il

giocatore rimarrà ricoverato presso la struttura ospedaliera lombarda assistito dallo staff medico della Nazionale e dalla famiglia. Seguiranno

aggiornamenti circa i tempi di recupero del giocatore.



A Luca vanno gli auguri di pronta guarigione del Presidente Gavazzi, del Consiglio federale, dello staff e dei compagni di squadra della Nazionale.







