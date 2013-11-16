Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

BOLLETTINO MEDICO LUCA MORISI

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Cremona - Il centro della Nazionale Italiana Rugby e della Benetton Treviso Luca Morisi é stato sottoposto questa sera presso l'Ospedale di Cremona
ad intervento chirurgico di splenectomia (asportazione della milza) a seguito di un trauma addominale riportato nei primi minuti di gioco del
Cariparma Test Match Italia v Fiji disputato questo pomeriggio allo Stadio Zini di Cremona.

L'intervento, eseguito dal primario di chirurgia generale prof. Martinotti, è perfettamente riuscito. Le condizioni cliniche sono stabili e il
giocatore rimarrà ricoverato presso la struttura ospedaliera lombarda assistito dallo staff medico della Nazionale e dalla famiglia. Seguiranno
aggiornamenti circa i tempi di recupero del giocatore.

A Luca vanno gli auguri di pronta guarigione del Presidente Gavazzi, del Consiglio federale, dello staff e dei compagni di squadra della Nazionale.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ROMA, 17/24 NOVEMBRE

Articolo Successivo

[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 16.11.13

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019