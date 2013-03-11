[RUGBY NOTIZIE] BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - ALBERTO SGARBI/GONZALO CANALE
11/03/2013
BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE – 11 MARZO 2013
Roma – I giocatori della Nazionale Italiana Rugby Martin Castrogiovanni e Robert Barbieri verranno sottoposti ad accertamenti clinici questo
pomeriggio presso la casa di cura “Villa Stuart” di Roma a seguito dei traumi riportati nel corso della quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni
disputata ieri a Twickenham contro l’Inghilterra.
Martin Castrogiovanni effettuerà un’ecografia per valutare l’entità del trauma contusivo alla coscia sinistra.
Robert Barbieri effettuerà un’ecografia al fianco sinistro per escludere interessamento degli organi addominali a seguito di un trauma contusivo al
fianco sinistro e, successivamente, sarà sottoposto a risonanza magnetica per indagare l’entità dell’infortunio alla cresta iliaca.
Seguiranno aggiornamenti.
