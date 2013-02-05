[RUGBY NOTIZIE] BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - ALBERTO SGARBI/GONZALO CANALE
di Redazione
05/02/2013
BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE – ALBERTO SGARBI/GONZALO CANALE
Roma – Il centro della Nazionale Italiana Rugby e della Benetton Treviso Alberto Sgarbi è stato sottoposto ieri sera a radiografia e risonanza
magnetica presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma a seguito del trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato domenica nella prima giornata
dell’RBS 6 Nazioni 2013.
Gli esami strumentali hanno escluso lesioni ossee di tibia e perone ed hanno evidenziato un trauma distorsivo del compartimento esterno con
interessamento del legamento astragalo-peroneale anteriore.
Il giocatore inizierà quanto prima le terapie del caso con lo staff medico della Squadra Nazionale e la sua situazione verrà rivalutata in vista
della terza giornata del Torneo.
Il centro dello Stade Rochelais Gonzalo Canale è stato sottoposto ad ecografia muscolare e risonanza magnetica alla coscia sinistra a seguito di un
trauma contusivo riportato contro la Francia: gli esami hanno escluso lesioni muscolari e l’atleta svolgerà nei prossimi giorni allenamenti
collettivi con il gruppo e sedute di terapia personalizzate.
La sua situazione verrà rivalutata nelle prossime quarantotto ore.
