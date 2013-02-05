Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - ALBERTO SGARBI/GONZALO CANALE

[RUGBY NOTIZIE] BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - ALBERTO SGARBI/GONZALO CANALE

di Redazione 05/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE – ALBERTO SGARBI/GONZALO CANALE

Roma – Il centro della Nazionale Italiana Rugby e della Benetton Treviso Alberto Sgarbi è stato sottoposto ieri sera a radiografia e risonanza

magnetica presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma a seguito del trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato domenica nella prima giornata

dell’RBS 6 Nazioni 2013.

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni ossee di tibia e perone ed hanno evidenziato un trauma distorsivo del compartimento esterno con

interessamento del legamento astragalo-peroneale anteriore.

Il giocatore inizierà quanto prima le terapie del caso con lo staff medico della Squadra Nazionale e la sua situazione verrà rivalutata in vista

della terza giornata del Torneo.

Il centro dello Stade Rochelais Gonzalo Canale è stato sottoposto ad ecografia muscolare e risonanza magnetica alla coscia sinistra a seguito di un

trauma contusivo riportato contro la Francia: gli esami hanno escluso lesioni muscolari e l’atleta svolgerà nei prossimi giorni allenamenti

collettivi con il gruppo e sedute di terapia personalizzate.

La sua situazione verrà rivalutata nelle prossime quarantotto ore.





Condividi Facebook Twitter Whatsapp