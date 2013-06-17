Home Senza categoria BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - GHIRALDINI/ORQUERA/IANNONE/GARCIA/VENDITTI

BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - GHIRALDINI/ORQUERA/IANNONE/GARCIA/VENDITTI

di Redazione 17/06/2013

Durban (Sudafrica) – Il Manager della Squadra Nazionale Luigi Troiani, alla ripresa degli allenamenti degli Azzurri oggi a Durban in vista della

terza ed ultima gara del tour estivo di di sabato 22 giugno a Pretoria, ultima tappa delle Castle Lager Series, ha relazionato i media in merito alle

condizioni degli Azzurri infortunatisi nel corso della partita contro Samoa.

“Il tallonatore Leonardo Ghiraldini ha riportato un trauma facciale e Luciano Orquera, come già anticipato nel post-partita, una sospetta frattura

costale. Entrambi hanno svolto stamane esami strumentali presso le strutture ospedaliere di Nelspruit e restiamo in attesa di un consulto con uno

specialista radiologo nelle prossime ventiquattrore per definire la diagnosi e valutarne la disponibilità contro la Scozia. Iannone, che aveva

riportato un trauma testicolare, ha ripreso oggi ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo e non ci sono limitazioni ad un suo eventuali

utilizzo sabato, mentre dall’esame clinico di Gonzalo Garcia è emersa una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra, con una prognosi di

quindici-venti giorni che lo rende indisponibile per l’ultima giornata del tour. Davide Giazzon, che aveva saltato la gara con Samoa per una botta

alla coscia riportata contro il Sudafrica, è rientrato oggi a lavorare con il gruppo dopo una settimana e sarà a disposizione del CT per l’ultima

gara, mentre domani indagheremo le condizioni di Venditti che, nelle quarantotto ore successive alla gara contro i samoani, lamenta dolore al costato

sinistro” ha dichiarato il manager azzurro.

Oggi la Nazionale si è allenata presso la Northwood High School di Uhmalanga, alla periferia di Durban, con allenamento per reparti, seduta di

videoanalisi, palestra e sessione collettiva.

Programma analogo per la giornata di domani, mentre mercoledì è prevista una giornata di riposo e giovedì l’annuncio del XV titolare per il test

contro gli highlanders che chiude il tour e la stagione 2012/13.







