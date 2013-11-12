Home Senza categoria BORTOLAMI RIENTRA IN GRUPPO, PARISSE ANCORA A PARTE

di Redazione 12/11/2013

DOMANI RIPOSO, GIOVEDI’ BRUNEL ANNUNCIA IL XV ANTI-FIJI



Cremona – Ancora una giornata di allenamenti tra campo e palestra per la Nazionale Italiana Rugby che, al San Zeno di Cremona, continua a preparare

il Cariparma Test Match di sabato contro le Fiji (ore 15, diretta Sky Sport 2).



Oggi gli uomini di Brunel, che ha cominciato a mischiare le carte in vista dell’annuncio della formazione previsto per le 14.30 di giovedì, si sono

concentrati in particolar modo sul lavoro collettivo, con gli avanti che, nella prima parte della mattinata, si sono concentrati sulla mischia

ordinata con l’ultimo modello di macchina da mischia sviluppato da Manuel Ferrari.



Marco Bortolami, in fase di recupero da un trauma alla coscia subito a Torino contro l’Australia, ha lavorato regolarmente sia con gli avanti che

nel collettivo, evitando però la parte di contatto e svolgendo invece una seduta differenziata di fitness con il preparatore Sanguin, mentre capitan

Sergio Parisse ha lavorato a parte in palestra e proseguito le terapie per la lombalgia: domani il numero otto dello Stade Francais svolgerà una

seduta in palestra e da giovedì tornerà a lavorare con il resto della squadra.



Domani gli Azzurri osserveranno una giornata di riposo, con massaggi e terapie per recuperare dalle fatiche del week-end e della prima fase di

preparazione alla gara contro il XV del Sud Pacifico.







