BRUNEL: &quot;CONTRO FIJI MI ASPETTO RISPOSTE DIVERSE DA SABATO SCORSO&quot;

BRUNEL: "CONTRO FIJI MI ASPETTO RISPOSTE DIVERSE DA SABATO SCORSO"
di Redazione
14/11/2013
Cremona – Il CT della Nazionale Jacques Brunel ha spiegato le proprie scelte dopo l’annuncio del XV titolare che sabato a Cremona affronterà le
Fiji nel secondo Cariparma Test Match di novembre.
“Sabato a Torino contro l’Australia – ha spiegato il tecnico dell’Italrugby – la squadra non si è espressa come volevamo, e questa è
sicuramente una delle motivazioni dietro ai tanti cambi. L’altra è che vogliamo usare queste partite per dare spazio ai giocatori convocati, e con
la squadra scelta per la gara con Fiji tutti sono già almeno una volta nella lista dei ventitrè. Contro l’Argentina tireremo le somme di quanto
visto nei primi centosessanta minuti”.
“Il morale non può essere buono dopo la sconfitta contro i Wallabies – ha detto Brunel – ma è chiaro che ci aspettiamo un atteggiamento ed un
approccio diversi contro Fiji, specialmente per quanto riguarda la difesa. All’Olimpico non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo a livello
collettivo e pagato degli errori individuali: un conto è l’organizzazione, un altro la determinazione e questa, a tratti, è mancata”
“Credo che le problematiche legate alla nuova sequenza di ingaggio in mischia perdureranno per tutta la finestra internazionale di novembre, ci sono
state difficoltà in tutte le partite che ho visto. Contro l’Australia abbiamo avuto sette calci a favore e tre contro e la mischia ha finito per
non avere il peso che ci aspettavamo. Trovo che il fatto che sia l’arbitro a dire al nove quando introdurre – ha spiegato il CT azzurro – offra
un vantaggio a chi difende”
Sul giovane numero dieci Allan, che partirà nuovamente dalla panchina dopo l’esordio nei minuti finali di Torino, Brunel ha dichiarato: “Tommaso
ha giocato venti minuti interessanti contro l’Australia, queste partite sono importanti per me per conoscerlo meglio, vedere le sue qualità a
livello internazionali. Siamo a due anni dalla Rugby World Cup e se vogliamo inserirlo stabilmente nel gruppo questo è il momento giusto per
farlo”.
In chiusura, Brunel non ha nascosto le difficoltà della sfida dello Zini contro Fiji: “Mi aspetto una partita molto difficile per noi, conosco bene
i figiani dal momento che moltissimi di loro giocano in Francia e sono tra i migliori trequarti del Top14”.
Redazione