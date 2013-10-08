BRUNEL: &quot;I TEST DI NOVEMBRE PER ALLARGARE LA ROSA VERSO I MONDIALI 2015&quot;

BRUNEL: "I TEST DI NOVEMBRE PER ALLARGARE LA ROSA VERSO I MONDIALI 2015"
di Redazione
08/10/2013
Roma - "Alla Rugby World Cup del 2015 mancano meno di due anni, venti partite o poco più. I Cariparma Test Match di questo novembre sono l'ultima
occasione per valutare volti nuovi, dare un'opportunità ai giovani che lo hanno meritato di confrontarsi con l'alto livello internazionale per capire
se hanno i requisiti necessari".
Così il CT dell'Italrugby Jacques Brunel ha commentato le proprie scelte in vista dei Cariparma Test Match di novembre: "Abbiamo alcune situazioni da
valutare come quelle di Venditti, Gori e De Marchi - ha detto il CT - che ci hanno indotto a puntare per i primi due raduni di ottobre a Roma su una
rosa allargata di fatto a trentacinque giocatori. Il 30 ottobre sceglieremo la lista definitiva per le gare con Australia, Fiji ed Argentina".
Parlando dei tre esordienti, Brunel ha dichiarato: "Campagnaro e Trevisan hanno avuto un buon inizio di stagione in RaboDirect Pro12, li conosciamo e
li seguiamo da tempo. Michele l'anno scorso, anche per il grave infortunio da cui rientrava, non ha trovato troppo spazio a Treviso ma in queste prime
gare ha fatto vedere buone cose".
"Allan è sicuramente la novità di queste convocazioni - ha proseguito il CT - viene da una prestazione importante in Top14 contro il Racing Metro in
cui si è messo in evidenza anche come piazzatore. Ho parlato con il suo allenatore Delpoux, è sicuramente un giocatore molto giovane ma vogliamo
conoscerlo da vicino per vedere se ha quel che serve a livello internazionale, specialmente in un ruolo estremamente delicato e nel quale non abbiamo
troppa profondità come quello di numero dieci"
"Le fondamenta del gruppo che andrà ai Mondiali sono gettate - ha concluso Brunel - ma questa finestra di novembre, contro avversari di altissimo
livello come Wallabies, fijiani e Pumas, servirà per darci le ultime indicazioni e, speriamo, allargare da rosa di atleti a nostra disposizione per
l'ultima fase di avvicinamento alla Rugby World Cup inglese"
Redazione