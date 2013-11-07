BRUNEL: &quot;RALLENTARE I TREQUARTI AUSTRALIANI UNA CHIAVE PER IL MATCH&quot;

Home Senza categoria BRUNEL: "RALLENTARE I TREQUARTI AUSTRALIANI UNA CHIAVE PER IL MATCH"

di Redazione 07/11/2013

Torino – “Abbiamo scelto la miglior formazione possibile in rapporto all’avversario che andiamo ad affrontare sabato, sulla base di quelle che

sono le condizioni degli atleti e con l’intenzione di continuare ad allargare la rosa” ha detto il CT dell’Italia Jacques Brunel dopo

l’annuncio della formazione che sabato all’Olimpico di Torino inaugura i Cariparma Test Match 2013 affrontando l’Australia.



“C’è qualche problema fisico coi tallonatori, Ghiraldini ha un problema alla spalla che si sta risolvendo, mentre Giazzon ha recuperato da un

infortunio ad un occhio. Anche Castrogiovanni, rimanendo tra le prime linee, ha avuto qualche piccolo problema influenzale in settimana” ha detto il

CT.



“L’Australia è sempre una grande squadra, tra le migliori al mondo: non ci sono troppe differenze con la squadra che abbiamo affrontato a Firenze

l’anno scorso (vittoria australiana per 22-19) ma credo che dovremo essere ancora più attendi che l’ultima volta: in mediana schierano Cooper e

Genia – ha aggiunto il tecnico degli Azzurri – ed una linea arretrata di enorme qualità. Nel Rugby Championship non sono partiti nel migliore dei

modi ma hanno chiuso in crescendo, battendo nettamente l’Argentina; nell’ultima gara di Bledisloe Cup hanno segnato oltre trenta punti agli All

Blacks, cosa non da tutti, e contro l’Inghilterra solo un episodio ha impedito loro di fare risultato”.



“Una delle chiavi della partita di sabato sarà limitare i loro trequarti, spezzare il loro ritmo, impedire di giocare in velocità” ha detto

Brunel. “La mischia – ha concluso – non è una loro debolezza: non è il loro punto più forte, ma hanno saputo adattare questa fase statica al

loro tipo di gioco con efficacia”.







