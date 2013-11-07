Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

BRUNEL: &quot;RALLENTARE I TREQUARTI AUSTRALIANI UNA CHIAVE PER IL MATCH&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

07/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
BRUNEL: “RALLENTARE I TREQUARTI AUSTRALIANI UNA CHIAVE PER IL MATCH”
Torino – “Abbiamo scelto la miglior formazione possibile in rapporto all’avversario che andiamo ad affrontare sabato, sulla base di quelle che
sono le condizioni degli atleti e con l’intenzione di continuare ad allargare la rosa” ha detto il CT dell’Italia Jacques Brunel dopo
l’annuncio della formazione che sabato all’Olimpico di Torino inaugura i Cariparma Test Match 2013 affrontando l’Australia.

“C’è qualche problema fisico coi tallonatori, Ghiraldini ha un problema alla spalla che si sta risolvendo, mentre Giazzon ha recuperato da un
infortunio ad un occhio. Anche Castrogiovanni, rimanendo tra le prime linee, ha avuto qualche piccolo problema influenzale in settimana” ha detto il
CT.

“L’Australia è sempre una grande squadra, tra le migliori al mondo: non ci sono troppe differenze con la squadra che abbiamo affrontato a Firenze
l’anno scorso (vittoria australiana per 22-19) ma credo che dovremo essere ancora più attendi che l’ultima volta: in mediana schierano Cooper e
Genia – ha aggiunto il tecnico degli Azzurri – ed una linea arretrata di enorme qualità. Nel Rugby Championship non sono partiti nel migliore dei
modi ma hanno chiuso in crescendo, battendo nettamente l’Argentina; nell’ultima gara di Bledisloe Cup hanno segnato oltre trenta punti agli All
Blacks, cosa non da tutti, e contro l’Inghilterra solo un episodio ha impedito loro di fare risultato”.

“Una delle chiavi della partita di sabato sarà limitare i loro trequarti, spezzare il loro ritmo, impedire di giocare in velocità” ha detto
Brunel. “La mischia – ha concluso – non è una loro debolezza: non è il loro punto più forte, ma hanno saputo adattare questa fase statica al
loro tipo di gioco con efficacia”.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 102-2013

Articolo Successivo

ITALIA INDEPENDENT AL FIANCO DEGLI AZZURRI: UNA UNIQUE EDITION PER CELEBRARE L'ITALRUGBY

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019