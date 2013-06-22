BRUNEL: &quot;SCONFITTA CHE BRUCIA MA LO SPIRITO OGGI ERA QUELLO GIUSTO&quot;

Home Senza categoria BRUNEL: "SCONFITTA CHE BRUCIA MA LO SPIRITO OGGI ERA QUELLO GIUSTO"

BRUNEL: "SCONFITTA CHE BRUCIA MA LO SPIRITO OGGI ERA QUELLO GIUSTO"

di Redazione 22/06/2013

BRUNEL: “SCONFITTA CHE BRUCIA MA LO SPIRITO OGGI ERA QUELLO GIUSTO”

PARISSE: “GRAZIE AI MIEI COMPAGNI, PENALIZZANTI ALCUNE DECISIONI NEL FINALE”

Pretoria (Sudafrica) – “Lo spirito è stato quello giusto oggi pomeriggio, questo è sicuramente l’aspetto positivo che dobbiamo conservare

dalla gara di oggi. Abbiamo fatto quanto era necessario per vincere. La Scozia ha fatto la sua partita, nel secondo tempo ha tenuto molto il possesso,

resta il rammarico per non aver portato a casa la partita” ha detto il CT Brunel in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Scozia per 30-29

subita oggi a Pretoria nell’ultima gara del tour estivo.

“Rispetto alle nostre prestazioni degli ultimi sei mesi – ha aggiunto il tecnico francese, da ottobre 2011 sulla panchina dell’Italia –

sicuramente ci siamo espressi ad un livello inferiore. Abbiamo avuto un buon possesso globale, ma siamo stati meno efficaci. Teniamo le cose positive

di questo tour, come la capacità di conservare appunto il possesso, le prestazioni dei ragazzi che hanno fatto l’esordio in azzurro. Parlando dei

giocatori che hanno conquistato il primo cap oggi, posso dire che Sarto avrà sicuramente un bel ricordo di questa gara, ha segnato alla prima palla

toccata in azzurro e se lo ricorderà per sempre. Cedaro ha fatto un buon primo tempo in seconda linea, poi ha un po’ sofferto nella ripresa,

Chillon è entrato forse nel momento peggiore della partita ed ha gestito bene un paio di situazioni spinose”.

“Il risultato non può che farci male, specialmente per come è maturato” ha detto capitan Parisse “ma oggi parlare della sconfitta è relativo.

Avevo chiesto ai miei compagni di ritrovare lo spirito, il volto di questa Nazionale, e sotto questo aspetto non abbiamo deluso. Eravamo maggiormente

concentrati sul nostro gioco, sul giocare una buona gara, è qualcosa da cui ripartire in vista delle gare di novembre”.

“Gli ultimi dieci minuti del direttore di gara, a mio modo di vedere, sono stati davvero deficitari – ha detto il capitano dell’Italia – ha

cambiato metro di direzione sulle mischie ordinate dove avevamo dominato ed alcune decisioni si sono rivelate decisive, come quella che ha originato

la meta del sorpasso, dove comunque è stato bravo Strokosch a trovare il varco giusto tra me e Cittadini”.

Il Manager Troiani non ha evidenziato problemi fisici tra i ventitré Azzurri scesi oggi in campo. Domani sera l’Italia lascerà Johannesburg per

fare rientro in patria.







