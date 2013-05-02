[RUGBY NOTIZIE] BRUNEL: &quot;UN OTTIMO CALENDARIO PER UN MONDIALE CHE SARA' MEMORABILE&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] BRUNEL: "UN OTTIMO CALENDARIO PER UN MONDIALE CHE SARA' MEMORABILE"

[RUGBY NOTIZIE] BRUNEL: "UN OTTIMO CALENDARIO PER UN MONDIALE CHE SARA' MEMORABILE"

di Redazione 02/05/2013

Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha accolto con soddisfazione l’annuncio del calendario e delle sedi

della Rugby World Cup “Inghilterra 2015” avvenuto oggi a Twickenham.

Proprio da Twickenham, il 19 settembre del 2015 contro la Francia, partirà la campagna iridata degli Azzurri guidati dal tecnico transalpino, reduci

dal quarto posto nell’RBS 6 Nazioni 2013 caratterizzato da due vittorie arrivate nelle gare interne contro Francia ed Irlanda, le due principali

avversarie dell’Italia nella Pool D del mondiale inglese: “E’ un ottimo calendario, con tempi di recupero che permetteranno a tutte le Nazionali

di esprimersi al meglio delle proprie possibilità” ha dichiarato il CT azzurro.

“Noi ritroveremo ritmi simili a quelli del Sei Nazioni, con sette-otto giorni tra le varie partite, e questo sarà sicuramente importante per

preparare al meglio ogni singola gara. Francia ed Irlanda sono le avversarie più temibili del girone, ma al Mondiale, come del resto in ogni

test-match internazionale, non potremo permetterci di sottovalutare nessun avversario: è probabile che troveremo Canada o Stati Uniti, che abbiamo

affrontato la scorsa estate, ed una tra Georgia e Romania. Tutte squadre solide, fisiche, che se non punteranno alla qualificazione ai quarti saranno

comunque decise a lottare per il terzo posto nel girone, che varrà l’automatico accesso ai Mondiali giapponesi del 2019. Mancano due anni e mezzo,

ma dobbiamo sapere che ogni partita dovrà essere la nostra finale” ha aggiunto Brunel.

“Giocheremo in due stadi unici al mondo, Twickenham e l’Olimpico – ha concluso il CT – ma soprattutto stiamo parlando di un Mondiale che si

giocherà nella patria del rugby, un Paese che ha organizzato una Olimpiade indimenticabile meno di un anno fa e che sicuramente saprà regalare al

nostro sport una memorabile edizione della Rugby World Cup”.







