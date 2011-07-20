(RUGBY NOTIZIE) CALENDARIO DEGLI INCONTRI DELLA HEINEKEN CUP 2011/2012
di Redazione
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 20.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR In collaborazione con: Mark Jones Communications Manager Tel: +353 1 676 9286 Mob: +353 87 25 44 998 Fax: +353 1 676 9287 email: [email protected] CALENDARIO DEGLI INCONTRI DELLA HEINEKEN CUP 2011/2012 Gli Aironi affronteranno i Leicester Tigers nella prima giornata Gli Aironi Rugby, che non vedono lâora di cominciare la loro seconda stagione di Heineken Cup, giocheranno in casa il loro primo incontro della 17a edizione della competizione ricevendo i loro avversari nel Girone 4, i Leicester Tigers, allo Stadio Luigi Zaffanella il sabato 12 novembre. Il giorno dopo, il Benetton Treviso giocherÃ contro i Saracens nel Girone 5 in trasferta al Vicarage Road di Londra. I campioni dâInghilterra in carica, che in autunno accoglieranno John Smit, il capitano della nazionale sudafricana vincitrice della Coppa del Mondo di Rugby 2007, incontreranno poi gli Ospreys allo stadio di Wembley il sabato 10 dicembre. Nel frattempo, il Montpellier inizierÃ la sua primissima stagione di Heineken Cup contro il Leinster, i campioni in carica, il sabato 12 novembre. Per questâincontro della prima giornata, il club francese riceverÃ i campioni europei allo Stade de la Mosson, lo stadio del club di Ligue 1 Montpellier HSC con 32 900 posti. Il Leinster giocherÃ un quarto incontro di Heineken Cup nellâAviva Stadium di Dublino quando incontrerÃ il Bath Rugby nella quarta giornata il sabato 17 dicembre. I campioni in carica hanno vinto tutti i tre incontri precedenti giocati nello stadio della nazionale irlandese di rugby, avendo sconfitto lâASM Clermont Auvergne durante la fase a gironi e poi i Leicester Tigers e il Tolosa nella fase ad eliminazione diretta della scorsa stagione, sulla loro strada per il loro secondo titolo di Heineken Cup in soli tre anni. LâERC, organizzatore del torneo, ha annunciato oggi (mercoledÃ¬ 20 luglio) gli incontri, le date, orari e emittenti televisive per le prime quattro giornate della competizione 2011/2012. Connacht Rugby, che insieme al Montpellier partecipa alla Heineken Cup per la prima volta questa stagione, affronterÃ gli Harlequins, i campioni in carica dellâAmlin Challenge Cup, il venerdÃ¬ 11 novembre, la sera dâapertura della 17a edizione della massima competizione di rugby europeo per club, prima di ricevere il Toulouse a Galway il sabato 19 novembre. GIRONI GIRONE 1: Munster, Northampton Saints, Scarlets, Castres Olympique GIRONE 2: Cardiff Blues, London Irish, Edinburgh, Racing Metro 92 GIRONE 3: Leinster, Bath Rugby, Glasgow Warriors, Montpellier GIRONE 4: Leicester Tigers, ASM Clermont Auvergne, Ulster Rugby, Aironi Rugby GIRONE 5: Biarritz Olympique, Ospreys, Saracens, Benetton Treviso GIRONE 6: Toulouse, Harlequins, Gloucester Rugby, Connacht Rugby CALENDARIO DEGLI INCONTRI (Sono indicati gli orari secondo il fuso orario LOCALE e lâemittente televisiva che trasmetterÃ lâincontro). GIORNATA 1 VENERDÃ 11 NOVEMBRE 2011 GIRONE 2 Racing Metro 92 v Cardiff Blues, 21.00 Canal+ GIRONE 6 Harlequins v Connacht Rugby, 20.00 Sky Sports SABATO 12 NOVEMBRE 2011 GIRONE 1 Scarlets v Castres Olympique, 15.00 GIRONE 1 Munster v Northampton Saints, 18.00 Sky Sports GIRONE 2 London Irish v Edinburgh, 13.30 Sky Sports GIRONE 3 Montpellier v Leinster (Stade de la Mosson), 14.30Canal+ GIRONE 4 Aironi Rugby v Leicester Tigers, 14.30Sky Italia GIRONE 4 Ulster Rugby v ASM Clermont Auvergne, 15.40, Sky Sports GIRONE 5 Ospreys v Biarritz Olympique, 5.40 S4C DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011 GIRONE 3 Glasgow Warriors v Bath Rugby, 12.45 Sky Sports GIRONE 5 Saracens v Benetton Treviso, 15.00 GIRONE 6 Toulouse v Gloucester Rugby, 16.00 FR2 GIORNATA 2 VENERDÃ 18 NOVEMBRE 2011 GIRONE 1 Northampton Saints v Scarlets, 20.00 Sky Sports GIRONE 2 Cardiff Blues v London Irish, 20.00 S4C GIRONE 2 Edinburgh v Racing Metro 92, 20.00 GIRONE 4 ASM Clermont Auvergne v Aironi Rugby, 21.00 Canal+ SABATO 19 NOVEMBRE 2011 GIRONE 1 Castres Olympique v Munster, 16.40 FR2 GIRONE 4 Leicester Tigers v Ulster Rugby, 18.00 Sky Sports GIRONE 5 Biarritz Olympique v Saracens, 14.30 Canal+ GIRONE 5 Benetton Treviso v Ospreys, 14.30 Sky Italia GIRONE 6 Gloucester Rugby v Harlequins, 15.40 Sky Sports GIRONE 6 Connacht Rugby v Toulouse, 18.00 Sky Sports DOMENICA 20 NOVEMBRE 2011 GIRONE 3 Leinster v Glasgow Warriors, 12.45 Sky Sports GIRONE 3 Bath Rugby v Montpellier, 15.00 Sky Sports GIORNATA 3 VENERDÃ 9 DICEMBRE 2011 GIRONE 2 Cardiff Blues v Edinburgh, 20.00 S4C GIRONE 4 Ulster Rugby v Aironi Rugby, 19.30 GIRONE 6 Harlequins v Toulouse, 20.00 Sky Sports SABATO 10 DICEMBRE 2011 GIRONE 1 Scarlets v Munster, 15.40 Sky Sports GIRONE 1 Castres Olympique v Northampton Saints, 14.30 Canal+ GIRONE 2 Racing Metro 92 v London Irish, 16.40 FR2 GIRONE 5 Benetton Treviso v Biarritz Olympique, 14.30 Sky Italia GIRONE 5 Saracens v Ospreys (Wembley Stadium) , 18.00 Sky Sports GIRONE 6 Connacht Rugby v Gloucester Rugby, 13.30 Sky Sports DOMENICA 11 DICEMBRE 2011 GIRONE 3 Glasgow Warriors v Montpellier, 12.45 Sky Sports GIRONE 3 Bath Rugby v Leinster, 12.45 Sky Sports GIRONE 4 ASM Clermont Auvergne v Leicester Tigers, 16.00 FR2 GIORNATA 4 VENERDÃ 16 DICEMBRE 2011 GIRONE 2 Edinburgh v Cardiff Blues, 20.00 S4C GIRONE 5 Ospreys v Saracens, 20.00 Sky Sports GIRONE 5 Biarritz Olympique v Benetton Treviso, 21.00 Canal+ SABATO 17 DICEMBRE 2011 GIRONE 2 London Irish v Racing Metro 92, 15.00 GIRONE 3 Montpellier v Glasgow Warriors, 16.40 FR2 GIRONE 3 Leinster v Bath Rugby (Aviva Stadium) , 18.00 Sky Sports GIRONE 4 Leicester Tigers v ASM Clermont Auvergne, 13.30 Sky Sports GIRONE 4 Aironi Rugby v Ulster Rugby, 14.30 Sky Italia GIRONE 6 Gloucester Rugby v Connacht Rugby, 15.40 Sky Sports DOMENICA 18 DICEMBRE 2011 GIRONE 1 Munster v Scarlets, 12.45 Sky Sports GIRONE 1 Northampton Saints v Castres Olympique, 15.00 Sky Sports GIRONE 6 Toulouse v Harlequins (Le Stadium) , 16.00 FR2 GIORNATA 5 13 / 14 / 15 GENNAIO 2012 GIRONE 1 Munster v Castres Olympique GIRONE 1 Scarlets v Northampton Saints GIRONE 2 London Irish v Cardiff Blues GIRONE 2 Racing Metro 92 v Edinburgh GIRONE 3 Montpellier v Bath Rugby GIRONE 3 Glasgow Warriors v Leinster GIRONE 4 Aironi Rugby v ASM Clermont Auvergne GIRONE 4 Ulster Rugby v Leicester Tigers GIRONE 5 Ospreys v Benetton Treviso GIRONE 5 Saracens v Biarritz Olympique GIRONE 6 Toulouse v Connacht Rugby GIRONE 6 Harlequins v Gloucester Rugby GIORNATA 6 20 / 21 / 22 GENNAIO 2012 GIRONE 1 Castres Olympique v Scarlets GIRONE 1 Northampton Saints v Munster GIRONE 2 Cardiff Blues v Racing Metro 92 GIRONE 2 Edinburgh v London Irish GIRONE 3 Bath Rugby v Glasgow Warriors GIRONE 3 Leinster v Montpellier GIRONE 4 ASM Clermont Auvergne v Ulster Rugby GIRONE 4 Leicester Tigers v Aironi Rugby GIRONE 5 Benetton Treviso v Saracens GIRONE 5 Biarritz Olympique v Ospreys GIRONE 6 Connacht Rugby v Harlequins GIRONE 6 Gloucester Rugby v Toulouse QUARTI DI FINALE â 6 / 7 / 8 APRILE 2012 SEMI-FINALI â 27 / 28 / 29 APRILE 2012 17a FINALE DELLA HEINEKEN CUP â TWICKENHAM STADIUM â 19 / 20 MAGGIO 2012 Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
