CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI. PRIMA GIORNATA
di Redazione
27/10/2013
Roma, 27 ottobre 2013
CAMPIONATO DELLE ACCADEMIE ZONALI.
NELLA PRIMA GIORNATA VINCONO MOGLIANO, PRATO, ROMA E BENEVENTO.
Si è giocata la prima giornata del Campionato delle Accademie Zonali. Netti successi per l’Accademia di Mogliano (38-20) sull’Accademia di
Catania e dell’Accademia di Roma (33-12) sull’Accademia di Milano. Vittorie interne per Accademia di Prato (21-10) sull’Accademia di Remedello e
successo per l’Accademia di Benevento (21-10) sull’Accademia di Rovigo.
TORNEO DELLE ACCADEMIE - GIORNATA I - 27.10.13
Accademia Catania - Accademia Mogliano 20 – 38 (0-5)
Accademia Milano - Accademia Roma 12 – 33 (0-5)
Accademia Prato - Accademia Remedello 21 – 10 (4-0)
Accademia Benevento - Accademia Rovigo 21 – 10 (4-0)
Riposa: Accademia Torino
Classifica:
Accademia Mogliano e Accademia Roma punti 5; Accademia Benevento e Accademia Prato punti 4; Accademia Catania, Accademia Remedello, Accademia Milano e
Accademia Rovigo punti 0.
Prossimo Turno domenica 3 novembre 2013.
Accademia Zonale ROVIGO – Accademia Zonale TORINO; Accademia Zonale REMEDELLO – Accademia Zonale BENEVENTO; Accademia Zonale ROMA – Accademia
Zonale PRATO; Accademia Zonale MILANO – Accademia Zonale CATANIA.
Riposa: Accademia Zonale MOGLIANO.
I TABELLINI.
ACCADEMIA CATANIA - ACCADEMIA MOGLIANO 20 – 38 (10-12)
Accademia Catania: Barbuscia; Di grandi; Florio (50 Decaro); Bucalo; Licata; Hliwa; Sapuppo; Falcone (60 Giunta); Gianlongo; Modica (60 Autelitano);
Parasiliti; Mazzoleni; Failla; Perdichizzi; Arrigo.
Accademia Mogliano: Dal zilio; Banzato ( 60 Franceschini); Sperandio; Perotto; Serrotti; Minozzi; Masato; Pettinelli; Florian; Zago; Baldino; Ortis;
Dal sie; Ferraro; Makelara;
Marcatori: 9 mt. Ferraro Edoardo tr. Minozzi; 17 Mt Failla tr Failla; 21 Mt Pettinelli tr minozzi; 33 cp Failla; II° Tempo: 49 cp Failla; 55 Mt
Masato; 57 Mt Dal Zilio tr Minozzi;
63 Mt ferraro; 68 Mt Licata tr Failla; 80 Mr Sperandio tr Dal Zilio.
Arbitro: Marchese di Catania.
Note: Punti in classifica Mogliano 5 cataniam 0.
ACCADEMIA MILANO VS ACCADEMIA ROMA 12-33
Marcatori: p.t. 2’ meta Delcarro (5-0), 26’ meta Colitti tr. Lamaro (5-7), 35’ meta Berardi (5-12),
s.t. 3’ meta Manni tr. Lamaro (5-19), 16’ meta Lamaro tr. Lamaro (5-26), 30’ meta Spadoni tr. Fedeli (12-26), 33’ meta Pastore tr. Panunzi
(12-33)
Acc. Milano (15-1): Fontana, Finardi, Mori, Spadoni, Bini (23’ st. Grillotti), Borzone (16’ st Fedeli), Via (1’ st. Bianchi), Ciotoli (10’ st
Mulazzi), Delcarro, Baldelli, Bonfiglio (5’ st. Malacart), Wrubl (25’ st. Ferrero), Nava (1’ st. Di Vivo), Rollero, Ceciliani (1’ st. Salaris)
all. Porrino
Acc. Roma (15-1): Crinò, Fabiocchi (18’ st. Kemoklidze), Lamaro, Angelini (18’ st. Pastore Stocchi), Vizioli (5’ st. Mazzi), Colitti, Panunzi,
Manni, Ercolani, Ponzi (18’ st. Rossi), Fonariuc (10’ st. Aliberti), D’Armini (5’ st. Caporali), Berardi (1’ st. Riccioni), Nobili, Amendola
(1’ st. Salvatori) all. Roselli
arb. Gianluigi Rossi
Calciatori: Borzone tr. (0/1), Fedeli tr. (1/1), Lamaro tr. (3/4), Panunzi tr. (1/1)
Note: giornata nuvolosa con moderata pioggia, terreno (sintetico) in perfette condizioni. Presenti circa 400 spettatori.
ACCADEMIA PRATO - ACCADEMIA REMEDELLO 21 – 10
Marcatori:p.t.11° m. Zini tr.Mantelli (7-0); 22° m.Guzman (7-5); 30° m.Cocchi tr.Mantelli(14-5); s.t. 10° m.Cosi tr.Pellegrino(21-5);28°
m.Vezzoli(21-10)
Accademia Prato: Pellegrino;Zini (15st. De Donato);Cocchi;Gaggini(1st.Marzucchi)Corradini (25st: Tassi) Mantelli; Tomaselli; Cosi ( 25st.Finotto)
Reali (20st. Di Donna) Basha (cap) Broglia (30st.Paoluzzi) Cristiglio; Barducci; Campani (21st.Bianchi)Zilieri.-
All. GRASSI
Accademia Remedello: Slawitz (15pt.Mokom); Cicutin; bacci; Scalvi; Guzman (1st.Codinotti) Ferrarini;Ferrari(cap) Mordacci; Abram; Tebaldini
(1st.Mastrocola) Martani; Krumov(17st.Armantini) Pavesi; Rossi; Rimpelli (1st.Gavrilita) All. DOLCETTO
Arbitro: ANGELUCCI
Note: Cartellini gialli:11st.Ferrari; 35st.Mantelli; 35st.Mokom
ACCADEMIA BENEVENTO VS ACCADEMIA ROVIGO 21-10
Benevento: Cioffi ( 28° 2T Passariello), Papa, Rossi B. ( 11° 2T Reale), Laperuta, Caiazzo (35° Nikolov), Cozzi, Manganiello ( 30° 2T Di Tota),
Fragnito, Marino, Triola, Caccia, Ferrarese, Mele (15° 2T Pisano), Zito. Cribari ( 27° 2TRossi Francesco) all. Galgani
Rovigo: Boscolo, Andreotti, Cielo ( 35' 2T Laterini), Baldi, Pasini ( 2' 2T Ottomboni), Paluello, Lucchin, Bertucco, Freddo, Zerbinati, Baggio ( 20'
2T Pellegrini), Legnaghi, Levorato ( 15' 2T Nardi), Boscolo, Doria ( 35 2T Gemelli). All. Mazzucato
Marcatori: p.t. 12° m. Rossi Benito tr. Cioffi; 20° cp. Paluello, 35° m. Papa tr. Cioffi; s.t. 9° meta Bertucco tr. Paluello, 13° m. Papa tr.
Cioffi
arb: Garat (Arg), ass. Casciello, Pacifico
Calciatori: Cioffi (Bn) 34; Paluello (Ro) 23
Note: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori 250 circa.
Redazione