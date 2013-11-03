RUGBY NOTIZIE] CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI. SECONDA GIORNATA
di Redazione
03/11/2013
Roma, 03 Novembre 2013
CAMPIONATO NAZIONALE DELLE ACCADEMIE ZONALI.
RISULTATI E TABELLINI DELLA SECONDA GIORNATA
Si sono giocate le partite della seconda giornata del campionato delle Accademia Zonali. Questi i risultati.
ACCADEMIA ZONALE ROVIGO – ACCADEMIA ZONALE TORINO 19 – 27 (0-5)
ACCADEMIA ZONALE REMEDELLO – ACCADEMIA ZONALE BENEVENTO 29 – 03 (5-0)
ACCADEMIA ZONALE ROMA – ACCADEMIA ZONALE PRATO 22 – 21 (4-1)
ACCADEMIA ZONALE MILANO – ACCADEMIA ZONALE CATANIA 22 – 10 (5-0)
Riposa: Accademia Zonale Mogliano.
Classifica:
Accademia Roma punti 9; Accademia Mogliano, Accademia Prato, Accademia Milano, Accademia Torino e Accademia Remedello punti 5; Accademia Benevento
punti 4; Accademia Catania e Accademia Rovigo punti 0.
Prossimo Turno domenica 1 dicembre 2013
Accademia Zonale MILANO – Accademia Zonale MOGLIANO; Accademia Zonale PRATO – Accademia Zonale CATANIA (posticipata al 7 dicembre ore 14.00);
Accademia Zonale BENEVENTO – Accademia Zonale ROMA (posticipata al 7 dicembre ore 14.00); Accademia Zonale TORINO - Accademia Zonale REMEDELLO,
Riposa: Accademia Zonale ROVIGO.
I TABELLINI.
ACCADEMIA ROMA VS ACCADEMIA PRATO 22 – 21 (15-00)
Accademia ROMA :
Panunzi; Kemoklidze (63 Buonavolontà), Lamaro, Angelini, Crinò, Colitti (30 Brancadoro), Mazzi (49 Fabiocchi), Manni, Ercolani, Sammartini,
Giancarlini (55 Fornariuc), D’Armini (41 Ponzi), Riccioli (59 Berardi), Salvatori (41 Amendola), Nobili (75 Salvatori). All. Roselli.
Accademia Prato:
Pellegrino; Tassi (30 De Donato); Cocchi; Gaggini, Luzzolo (41 Tomaselli), Mantelli; Marzucchi; Basha, Cosi (45 Corradini), Broglia, Di Donna,
Cristiglio; Barducci (50 Rialti); Campani (41 Finotto), Zilieri. All. GRASSI
Marcatori: 3 cp Panunzi; 15 Mt Angelini; 25 Mt Crinò tr Panunzi; II° Tempo: 7 Mt Basha tr Mantelli; 18 Mt Fabiocchi tr panunzi; 25 Mt Basha tr
Mantelli; 32 Mt Finotto tr Mantelli.
Arbitro: Bonacci di Roma.
Note: cartellini gialli : al Giancarlini al 5; Manni al 22;
Accademia Rovigo vs Accademia Torino 19 – 27 (14-15)
Rovigo: Paluello, Andreotti, Cielo, Ottoboni ( 21°st Zampolli ) Baldi, Franchini, Lucchin, ( 22°st Pasini ) Freddo, Bertucco, Nardi, Pellegrini,
Baggio, Doria, Cadorini, Levorato (1°st Boscolo ) Gemelli, Moretto, Boscolo, Caterini , Miatton, Pasini, Zampolli.
Torino : Novello, Racca, Saccà ( 17st Rifi), Bellamacina, (22st Barisone ) Amerio, ( 13°Nepote ) Vottero,(26°pt Danzi) ( 27 st Danzi sostituito con
Spertino ) Perrone, Carbone , Porporato, Reeves,( 34°st Rossi ) Minoletti,( 26°Leveratto ) Grosso, Lancione,(5°st Dho ) Bruno , Gaggero, Rifi,
Barisone, Spertino, Nepote, Rossi, Leveratto, Danzi, Dho.
Marcatori : p.t. m Franchini tr Paluello; , m Bruno tr Bruno; , m Porporato; cp Bruno; m Andreotti tr Paluello; II° Tempo: st m Bruno; m Rifi tr
Bruno; m Lucchin,
Arb: Rizzo Elia
Cartellini Gialli 13 pt Lucchin 34st Freddo
Calciatori: Paluello 2/3 Bruno 3/5
Note: Giornata ventilata spettatori 400 circa terreno buone condizioni
Remedello – Benevento 29 – 3 (19-3)
Remedello: Pagliarini - Cicuttin (Gusman al 23’ 2° t.) – Bacci (Ferrarini al 8’ del 2°t.)– Mokom – Braglia(Codinotti al 14’ del 1° t.)
– Scalvi(Gustinelli al 23’ del 2° t.) – Ferrari – Mordacci – Abram(Tebaldini al 13’ del 2° t.) – Mastrocola – Martani( Vezzoli al
25° del 2° t.) - Krumov – Pavesi( Armantini al 18’ del 2° tempo) – Rossi – Gavrilita(Rimpelli al 18’ del 2° t.)
Benevento: Cioffi – Papa (Reale al 26’ del 2° t.)– Rossi – Laperuta – Caiazzo(Borracino al 26’ del 2° t.) – Cozzi – Manganiello(Di
Tota al 35’ del 1° t.) – Napolitano(Rossi al 14’ del 2° t.) – Marino – Triola – Caccia – Ferrarese – Mele – Zito –
Cribari(Pisano al 21’ del 2° t.)
Marcatori: Meta di Gavrilita al 4’non trasf.Scalvi (5-0) – al 10’ calcio di Cioffi trasf. (5-3)- al 12’ meta di Rossi trasf.Scalvi(12-3) –
al 34’ meta di Mokom trasf.Scalvi( 19 – 3)-
Al 41’ meta di Mokom non trasf.Scalvi(24 – 3) – al 68’ meta di Mordacci non trasf. Ferrarini
Note. Nuvoloso, terreno leggermente morbido, utilizzo del campo centrale.
Accademia Milano vs Accademia Catania 22-10 (5-0)
Marcatori: p.t. 1’ meta Rollero (5-0), 9’ meta Fontana (10-0), 25’ meta Di Vivo tr. Fedeli (17-0), 29’ meta Failla (17-5)
s.t. 30’ meta Finardi (22-5), 34’ meta Russo (22-10)
Acc. Milano (15-1): Ziliotti (6’ s.t.Mori), Finardi, Vincenzo, Dragoni, Bini, Fedeli (1’ s.t. Borzone), Fontana (10’ p.t. Via), Salerno, Singh
(1’ s.t. Delcarro), Mulazzi [(1’ s.t. Baldelli) 31’ s.t. Ferrero], Malacart, Wrubl, Di Vivo (1’ s.t. Nava), Rollero (20 s.t. Ceciliani),
Ceciliani (cap) (1’ s.t. Salaris)
all. Porrino
Acc. Catania (15-1): Arrigo, Perdichizzi, Tirone, Mazzoleni, Failla, Di Prima, Giallongo (31’ s.t. Arcadipane), Di Grandi, Sapuppo (21’ s.t.
Rizzo), Hliwa, Licata, Bucalo (28' s.t. Falcone), Giunta (18’ s.t. Russo), Barbuscia, De Caro (18’ s.t. Florio)
all. Costantino
arb. Bertelli
Calciatori: Fedeli tr. 1/3, Borzone tr. 0/1, Failla tr. 0/2
Cartellini gialli: 19’ p.t. Salerno, 25’ p.t. De Caro
Note: giornata soleggiata, presenti 300 spettatori
Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2297&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME BATTONO REGGIO 25 A 22 E SALGONO ALL'OTTAVO POSTO
Redazione