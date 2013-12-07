CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI. VINCE IL BENEVENTO SU ROMA PER 22-19
di Redazione
07/12/2013
Roma, 07 DICEMBRE 2013
CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI.
TERZA GIORNATA
VINCE L'ACCEDEMIA ZONALE DI BENEVENTO PER 22-19 NEL POSTICIPO DELLA TERZA GIORNATA
L’Accademia Zonale di Benevento batte l’Accademia Zonale di Roma nel posticipo della terza giornata per 22-19. Domenica 8 dicembre con Accademia
Prato – Accademia Catania si chiude il programma della terza giornata. Prossimo Turno il 12 gennaio 2014.
L’ACCADEMIA ZONALE MILANO - L’ACCADEMIA ZONALE MOGLIANO, 00 – 41 (0-5)
L’ACCADEMIA ZONALE TORINO - L’ACCADEMIA ZONALE REMEDELLO, 24 – 10 (5-0)
ACCADEMIA ZONALE BENEVENTO – ACCADEMIA ZONALE ROMA 22 – 19 (4-1)
ACCADEMIA ZONALE PRATO- ACCADEMIA ZONALE CATANIA (8 DICEMBRE ORE 14.00).
Classifica:
Accademia Mogliano, Accademia Torino e Accademia Roma punti 10; Accademia Benevento punti 8; Accademia Prato, Accademia Milano e Accademia Remedello
punti 5; Accademia Catania e Accademia Rovigo punti 0.
Prossimo Turno domenica - 12 Gennaio 2014
Accademia Zonale REMEDELLO - Accademia Zonale ROVIGO; Accademia Zonale ROMA – Accademia Zonale TORINO; Accademia Zonale CATANIA – Accademia Zonale
BENEVENTO; Accademia Zonale MOGLIANO - Accademia Zonale PRATO.
Riposa: Accademia Zonale MILANO.
I TABELLINI.
(sabato 7 dicembre 2013)
ACCADEMIA ZONALE BENEVENTO – ACCADEMIA ZONALE ROMA 22-19 (12-7)
Acc. BENEVENTO: Cioffi, Papa, Rossi B., Laperuta (10 reale), Caiazzo (15 st Cimaroli), Cozzi, Di Tota M. (20 st Manganiello), Fragnito D., Di Matteo
(35 st Napolitano), Triola, Caccia (27 st Giangregorio), Ferrarese, Mele, Zito, Galluccio (18 st Cribari). All. Galgani/Fragnito A.
Acc. ROMA; Panunzi, Gradotto, Angelini, Lamaro, Lisiciani (1 st. Fabiocchi), Colitti, Bonavolontà (25 st. Mazzi), Manni, Ercolani, Pagani (1 st
Sammartini), Aliberti (18 st. D’Armini), Caporali, Riccioni, Nobili (25 st. Di Pietro), Amendola (12 st. Berardi). All. Roselli/Jimenez.
Marcatori: 14 Mt Amendola tr Lamaro; 24 Mt Cozzi tr Cioffi; 28 Mt Papa; II° Tempo: 50 Mt Cimaroli tr Cioffi; 55 Mt Manni; 59 cp Cioffi; 61 Mt
Ercolani tr Panunzi;
Arbitro: Lorenzo Schipani.
Note:
Lainate, "Campo Comunale” – domenica 1 dicembre 2013
Campionato Accademie Zonali
ACCADEMIA MILANO VS ACCADEMIA MOGLIANO 0-41 (0-8)
Marcatori: p.t. 16’ cp Minotti (0-3), 20’ meta Bardella (0-8): s.t. 8’ meta Schiabel tr. Minozzi (0-15), 15’ meta Bardella tr. Minozzi (0-22),
19’ meta Pettinelli tr. Minozzi (0-29), 27’ meta Banzato (0-34), 34’ meta Minozzi tr. Minozzi (0-41)
Acc. Milano (15-1): Fontana (33’ pt. Grillotti), Finardi, Dragoni (25’ st. Bianchi), Mori (4’ st. Spadoni), Bini, Borzone (14’ st. Fedeli),
Via, Ciotoli, Salerno, Baldelli (17’ st. Malacart), Lekic (29’ st. Singh), Bonfiglio, Nava (6’ st. Di Vivo), Rollero (11’ st. Salaris),
Ceciliani. all. Porrino
Acc. Mogliano (15-1): Dal Zilio, Russo (14’ st. Banzato), Sperandio (14’ st. Zanon), Schiabel, Bardella (17’ st. Serrotti), Minozzi, Masato
(17’ st. Banzato), Pettinelli, Borean (14’ st. Nicotera), Baldino (19’ st. Zanetti), Ortis, Morona, Dal Sie (19’ st. Franceschini), Ferraro,
Manfredi (19’ st. Fantin). all. Brunello
arb. Stefano Bolzonella
Calciatori: Minozzi cp 1/1 tr. 4/6
Cartellini: 17’ st. Lekic
Note: giornata soleggiata, terreno (sintetico) in perfette condizioni. Presenti circa 200 spettatori.
1 dicembre 2013
ACCADEMIA TORINO - ACCADEMIA REMEDELLO 24-10 (17-5)
Torino: Gaggero, Leveratto (50 Lozzi), Dho, Grosso, Minoletti (65 Venerito), Reeves (66 Rossi), Porporato (60 De Razza), Carbone, Vottero, Zingaro (56
Danzi), Amelio, Perrone, Saccà (60 Ghiglione), Racca (60 Barisone), Novello. All. Mazzantini.
Remedello: Pagliarini, Cicuttin (55 Codinotti), Bronzini, Slawitz, Braglia (44 May), Ferrarini (45 Ferrari), Scalvi, Abram (66 Soldati), Tebaldini,
Martani, Krumov, Vezzoli (60 Gelati), Pavesi, Rimpelli (60 Rossi), Armantini (45 Gavrilita). All. Dolcetto e Ravazzolo.
Marcatori: 7 Mt Perrone tr Leveratto; 13 Mt Porporato; 19 Mt Pagliarini; 34 Mt Perrone; II° Tempo: 57 Mt Gaggero tr Gaggero; 65 Mt Martini.
Arbitro: Taggi.
Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2420&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
SERIE A GIRONE 1. IL RUGBY UDINE BATTE IL FIRENZE PER 21-17
Redazione